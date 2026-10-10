Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang đạt chuẩn nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc

Đáp ứng các tiêu chí chăm sóc thiết yếu mẹ và bé

Danh hiệu "Bệnh viện Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ Xuất sắc" được trao cho các cơ sở y tế đáp ứng các tiêu chí về thực hành chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang là bệnh viện đầu tiên tại Khánh Hòa đạt danh hiệu "Bệnh viện Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ Xuất sắc"

Trước đó, ngày 17.8.2026, đoàn giám sát, đánh giá của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành đánh giá thực tế tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang theo bộ tiêu chí của Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 5913/QĐ-BYT.

Qua đánh giá, bệnh viện đáp ứng các tiêu chí về tư vấn cho sản phụ từ trước sinh; thực hành da kề da ngay sau sinh thường và sinh mổ khi đủ điều kiện; hỗ trợ trẻ bú mẹ sớm; xây dựng môi trường thân thiện, hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ; đồng thời triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về nuôi con bằng sữa mẹ.

Gắn hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ với chăm sóc sản phụ

Theo Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang, hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ được triển khai xuyên suốt từ giai đoạn trước - trong - sau sinh. Các nội dung tư vấn được lồng ghép trong quá trình chăm sóc thai kỳ và sau sinh. Sau khi trẻ chào đời, việc tiếp xúc da kề da, hỗ trợ bú mẹ sớm và hướng dẫn sản phụ được thực hiện theo tình trạng sức khỏe của mẹ và bé.

Bệnh viện cũng chú trọng xây dựng môi trường chăm sóc thân thiện, tạo điều kiện để sản phụ và gia đình được tiếp cận thông tin, kiến thức phù hợp về nuôi con bằng sữa mẹ.

Tại lễ đón nhận ngày 9.10, đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã trao Quyết định và Chứng nhận "Bệnh viện Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ Xuất sắc" cho Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang.

Đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa trao Quyết định và Chứng nhận "Bệnh viện Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ Xuất sắc" cho Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang

Ông Nguyễn Gia Bảo Quốc, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang chia sẻ: "Danh hiệu này là sự ghi nhận đối với quá trình triển khai các thực hành chăm sóc mẹ và bé, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng chăm sóc. Bệnh viện sẽ tiếp tục đào tạo đội ngũ bác sĩ, nữ hộ sinh, điều dưỡng; tăng cường tư vấn trước sinh, hỗ trợ da kề da, bú mẹ sớm và đồng hành cùng sản phụ trong những khó khăn thường gặp khi bắt đầu nuôi con bằng sữa mẹ".

Việc trở thành bệnh viện đầu tiên tại Khánh Hòa đạt danh hiệu "Bệnh viện Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ Xuất sắc" cũng là cơ sở để bệnh viện tiếp tục hoàn thiện các hoạt động chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh, góp phần thúc đẩy thực hành nuôi con bằng sữa mẹ trong cộng đồng.