Bệnh viện đa khoa Thủ Đức tổ chức phiên chợ 0 đồng: Vui tết tròn đầy

“Cho đi” cũng là “nhận lại”

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Trí Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thủ Đức chia sẻ: “Tại phiên chợ lần này, dù vẫn còn những khó khăn nhất định, nhưng số lượng lẫn chất lượng quà tặng từ các doanh nghiệp và nhà hảo tâm dành cho bệnh nhân không hề giảm”.

Chị Nguyễn Trà Giang (34 tuổi, ở TP.HCM) đã cùng các thành viên trong nhóm tự tay nấu bánh chưng và chuẩn bị quà tặng gửi đến bệnh nhân.

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Trí Thanh phát biểu tại khai mạc, bày tỏ hy vọng ngày càng mở rộng quy mô chương trình ẢNH: BVCC

Mang theo nguồn năng lượng tích cực đến phiên chợ, chị Giang chia sẻ: “Chương trình thật sự rất ý nghĩa, giúp người bệnh có cảm giác cũng được đi sắm tết. Nhiều năm liền, tôi và các bạn đồng hành rất vui vì được trao tặng những phần quà cho mọi người mỗi dịp cuối năm. Dù trên danh nghĩa là ‘cho đi’, nhưng thực chất chúng tôi cũng ‘nhận lại’ rất nhiều giá trị tinh thần quý báu”.

Phiên chợ 0 đồng 2026 của bệnh viện quy tụ 35 gian hàng gồm gạo, sữa, bánh kẹo, quần áo và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Ngoài mua sắm, chương trình còn tổ chức viết thư pháp, chụp ảnh miễn phí và bốc thăm may mắn, góp phần mang đến không khí tết ấm áp cho người bệnh.

Tạo điều kiện cho bệnh nhân kịp xuất viện ăn tết

Bà D.T.Q (73 tuổi, ở TP.HCM), bệnh nhân điều trị lọc thận định kỳ tại bệnh viện, cùng cháu nội đến nhận quà ở phiên chợ 0 đồng. Vì sức khỏe và đi lại khó khăn, bà Q. ngồi đợi cháu mang từng túi quà về, lần nào cũng cười rất tươi và tận tay mở xem từng món.

Bà Q. và cháu trai bên các giỏ quà tết vừa nhận được tại phiên chợ ẢNH: NHƯ QUYÊN

“Tôi thức dậy từ sớm để đi lên đây nhận quà. Quà nhiều, món nào tôi cũng thích, cũng thấy quý hết. Áo khoác đẹp quá, ấm quá cháu ơi!”, bà Q. vừa nói vừa vuốt ve cái áo khoác mới mặc lên người.

Có thể thấy, không chỉ hỗ trợ vật chất, chương trình phiên chợ 0 đồng còn là nguồn động viên tinh thần giúp người bệnh vững tin hơn trong quá trình điều trị.

“Cận tết, bệnh viện cũng nhận thấy một số người bệnh có xu hướng tạm ngưng điều trị vì hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, chúng tôi quán triệt các khoa, phòng linh hoạt trong chăm sóc và điều trị như giãn lịch tái khám, kê thuốc dài ngày cho bệnh mạn tính ổn định. Bệnh viện còn tổ chức các đợt khám từ thiện tại địa phương để người dân được theo dõi sức khỏe và nhận thuốc ngay tại nơi ở”, bác sĩ Trí Thanh nói thêm.