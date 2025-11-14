Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long phát tia xạ trị đầu tiên

Ngày 14.11, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tổ chức chuyển giao kỹ thuật xạ trị đợt 1, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc hoàn thiện năng lực điều trị ung thư tại tuyến tỉnh.

Các bác sĩ chuẩn bị thực hiện xạ trị cho bệnh nhân ẢNH: NAM LONG

Theo đó, từ ngày 12 -14.11, trong quá trình chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ, kỹ thuật viên của Bệnh viện Chợ Rẫy đã cùng ê kíp khoa Ung bướu Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long thực hành xạ trị trên 6 ca bệnh thực tế, gồm: xạ trị bổ túc u màng não; 2 ca xạ trị ung thư vú sau phẫu thuật đoạn nhũ nạo hạch; 2 xạ trị ung thư vú sau phẫu thuật bảo tồn tuyến vú và 1 ca xạ trị ung thư vú sau phẫu thuật đoạn nhũ nạo hạch nách kèm tái tạo tuyến vú.

Quá trình chuyển giao được triển khai bài bản, đúng quy trình chuyên môn, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn bức xạ và yêu cầu kỹ thuật về nhân lực, trang thiết bị.

Trước khi tiến hành xạ trị, bệnh nhân được thực hiện đầy đủ các bước chuẩn bị gồm tư vấn, giải thích tình trạng bệnh, tiến trình kỹ thuật. Bệnh nhân được chụp CT mô phỏng để xác định chính xác vị trí và kích thước khối u, lập kế hoạch xạ trị bằng phần mềm chuyên dụng nhằm tối ưu hóa liều lượng và giới hạn vùng chiếu. Đồng thời, hệ thống máy gia tốc tuyến tính, bàn cố định, laser định vị và các thiết bị an toàn cũng được kiểm chuẩn kỹ lưỡng nhằm đảm bảo hiệu quả và độ chính xác cao trong điều trị.

Các bác sĩ theo dõi quá trình thực hiện xạ trị ẢNH: NAM LONG

Việc triển khai xạ trị tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long không chỉ giúp người dân tỉnh nhà và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận các phương pháp điều trị ung thư hiện đại ngay tại địa phương, mà còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị cho người bệnh.

Để đảm bảo năng lực triển khai bền vững, bệnh viện đã đầu tư hệ thống cơ sở vật chất và máy móc hiện đại: máy gia tốc tuyến tính, hệ thống phần mềm lập kế hoạch xạ trị 3D-CRT, IMRT và VMAT, khu vực xạ trị đạt chuẩn an toàn bức xạ. Đồng thời, nguồn nhân lực cũng được chuẩn hóa với đội ngũ 7 bác sĩ chuyên khoa ung bướu và các điều dưỡng, kỹ sư và kỹ thuật viên đã được huấn luyện chuyên sâu.