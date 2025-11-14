Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long phát tia xạ trị đầu tiên

Nam Long
Nam Long
14/11/2025 17:34 GMT+7

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long triển khai sử dụng máy xạ trị đầu tiên, đánh dấu bước phát triển mới trong điều trị ung bướu tại tuyến tỉnh.

Ngày 14.11, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tổ chức chuyển giao kỹ thuật xạ trị đợt 1, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc hoàn thiện năng lực điều trị ung thư tại tuyến tỉnh.

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long phát tia xạ trị đầu tiên - Ảnh 1.

Các bác sĩ chuẩn bị thực hiện xạ trị cho bệnh nhân

ẢNH: NAM LONG

Theo đó, từ ngày 12 -14.11, trong quá trình chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ, kỹ thuật viên của Bệnh viện Chợ Rẫy đã cùng ê kíp khoa Ung bướu Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long thực hành xạ trị trên 6 ca bệnh thực tế, gồm: xạ trị bổ túc u màng não; 2 ca xạ trị ung thư vú sau phẫu thuật đoạn nhũ nạo hạch; 2 xạ trị ung thư vú sau phẫu thuật bảo tồn tuyến vú và 1 ca xạ trị ung thư vú sau phẫu thuật đoạn nhũ nạo hạch nách kèm tái tạo tuyến vú.

Quá trình chuyển giao được triển khai bài bản, đúng quy trình chuyên môn, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn bức xạ và yêu cầu kỹ thuật về nhân lực, trang thiết bị. 

Trước khi tiến hành xạ trị, bệnh nhân được thực hiện đầy đủ các bước chuẩn bị gồm tư vấn, giải thích tình trạng bệnh, tiến trình kỹ thuật. Bệnh nhân được chụp CT mô phỏng để xác định chính xác vị trí và kích thước khối u, lập kế hoạch xạ trị bằng phần mềm chuyên dụng nhằm tối ưu hóa liều lượng và giới hạn vùng chiếu. Đồng thời, hệ thống máy gia tốc tuyến tính, bàn cố định, laser định vị và các thiết bị an toàn cũng được kiểm chuẩn kỹ lưỡng nhằm đảm bảo hiệu quả và độ chính xác cao trong điều trị.

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long phát tia xạ trị đầu tiên - Ảnh 2.

Các bác sĩ theo dõi quá trình thực hiện xạ trị

ẢNH: NAM LONG

Việc triển khai xạ trị tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long không chỉ giúp người dân tỉnh nhà và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận các phương pháp điều trị ung thư hiện đại ngay tại địa phương, mà còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị cho người bệnh.

Để đảm bảo năng lực triển khai bền vững, bệnh viện đã đầu tư hệ thống cơ sở vật chất và máy móc hiện đại: máy gia tốc tuyến tính, hệ thống phần mềm lập kế hoạch xạ trị 3D-CRT, IMRT và VMAT, khu vực xạ trị đạt chuẩn an toàn bức xạ. Đồng thời, nguồn nhân lực cũng được chuẩn hóa với đội ngũ 7 bác sĩ chuyên khoa ung bướu và các điều dưỡng, kỹ sư và kỹ thuật viên đã được huấn luyện chuyên sâu.

Tin liên quan

Vĩnh Long đưa vào sử dụng hệ thống xạ trị ung thư hiện đại

Vĩnh Long đưa vào sử dụng hệ thống xạ trị ung thư hiện đại

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long khánh thành và đưa vào hoạt động Hệ thống xạ trị ung thư hiện đại bằng máy gia tốc tuyến tính.

Khám phá thêm chủ đề

Xạ trị Vĩnh Long điều trị ung thư ung thư vú Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long Bệnh viện Chợ Rẫy ung thư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận