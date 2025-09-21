Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đạt giải 'Vệ sinh tay xuất sắc năm 2025'

Đây là giải thưởng cấp quốc gia lần đầu tiên do Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Việt Nam (VNICS) tổ chức, nhằm lan tỏa thực hành vệ sinh tay hiệu quả, góp phần bảo đảm an toàn người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng.

Đoàn thẩm định của Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Việt Nam kiểm tra thực tế công tác vệ sinh tay tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM Ảnh: BVCC

Cuộc thi có sự tham gia của các bệnh viện lớn trên cả nước, trải qua 2 vòng đánh giá nghiêm ngặt, tự chấm điểm theo bộ công cụ "Hand Hygiene Award" và thẩm định trực tiếp tại chỗ. Giải thưởng "Vệ sinh tay xuất sắc năm 2025" Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đạt được đến từ việc triển khai toàn diện chiến lược đa mô thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bao gồm hạ tầng:

Hơn 2.000 điểm vệ sinh tay bằng dung dịch chứa cồn và xà phòng, cùng 18 điểm vệ sinh tay ngoại khoa đạt chuẩn.

Truyền thông - đào tạo: Poster, tờ rơi, tài liệu trực quan, tích hợp trên UMC Care, UMC Home và website nội bộ, chương trình tập huấn định kỳ và hưởng ứng Ngày Vệ sinh tay Thế giới 5.5 được duy trì liên tục từ năm 2012 (15 chương trình);

Giám sát: kết hợp quan sát trực tiếp, ứng dụng camera và phần mềm để bảo đảm khách quan, kịp thời phản hồi cho từng khoa/phòng;

Nghiên cứu - cải tiến: Nhiều công trình khoa học về vệ sinh tay đã được công bố trên các tạp chí uy tín, khẳng định sự bền vững trong chiến lược kiểm soát nhiễm khuẩn.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vinh dự được trao Giải thưởng “Vệ sinh tay xuất sắc năm 2025” Ảnh: BVCC

Tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Minh Tuấn - Trưởng Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chia sẻ: "Thành tích trên là kết quả từ chủ trương của ban giám đốc và tinh thần cam kết của toàn thể viên chức - người lao động bệnh viện. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến, xây dựng văn hóa an toàn bền vững, lấy người bệnh làm trung tâm".

Giải thưởng "Vệ sinh tay xuất sắc năm 2025" là niềm tự hào của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, đồng thời nhấn mạnh thông điệp "một hành động nhỏ - vệ sinh tay - mang lại an toàn lớn", góp phần kiến tạo môi trường khám chữa bệnh chất lượng, hướng đến chuẩn quốc tế.