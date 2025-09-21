Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đạt giải 'Vệ sinh tay xuất sắc năm 2025'

M.Phúc
M.Phúc
21/09/2025 18:59 GMT+7

Ngày 21.9, tại Hội nghị Khoa học của Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn TP.HCM, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM được vinh danh giải thưởng 'Vệ sinh tay xuất sắc năm 2025'.

Đây là giải thưởng cấp quốc gia lần đầu tiên do Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Việt Nam (VNICS) tổ chức, nhằm lan tỏa thực hành vệ sinh tay hiệu quả, góp phần bảo đảm an toàn người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đạt giải 'Vệ sinh tay xuất sắc năm 2025' - Ảnh 1.

Đoàn thẩm định của Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Việt Nam kiểm tra thực tế công tác vệ sinh tay tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Ảnh: BVCC

Cuộc thi có sự tham gia của các bệnh viện lớn trên cả nước, trải qua 2 vòng đánh giá nghiêm ngặt, tự chấm điểm theo bộ công cụ "Hand Hygiene Award" và thẩm định trực tiếp tại chỗ. Giải thưởng "Vệ sinh tay xuất sắc năm 2025" Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đạt được đến từ việc triển khai toàn diện chiến lược đa mô thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bao gồm hạ tầng: 

  • Hơn 2.000 điểm vệ sinh tay bằng dung dịch chứa cồn và xà phòng, cùng 18 điểm vệ sinh tay ngoại khoa đạt chuẩn.
  • Truyền thông - đào tạo: Poster, tờ rơi, tài liệu trực quan, tích hợp trên UMC Care, UMC Home và website nội bộ, chương trình tập huấn định kỳ và hưởng ứng Ngày Vệ sinh tay Thế giới 5.5 được duy trì liên tục từ năm 2012 (15 chương trình); 
  • Giám sát: kết hợp quan sát trực tiếp, ứng dụng camera và phần mềm để bảo đảm khách quan, kịp thời phản hồi cho từng khoa/phòng; 
  • Nghiên cứu - cải tiến: Nhiều công trình khoa học về vệ sinh tay đã được công bố trên các tạp chí uy tín, khẳng định sự bền vững trong chiến lược kiểm soát nhiễm khuẩn.
Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đạt giải 'Vệ sinh tay xuất sắc năm 2025' - Ảnh 2.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vinh dự được trao Giải thưởng “Vệ sinh tay xuất sắc năm 2025”

Ảnh: BVCC

Tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Minh Tuấn - Trưởng Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chia sẻ: "Thành tích trên là kết quả từ chủ trương của ban giám đốc và tinh thần cam kết của toàn thể viên chức - người lao động bệnh viện. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến, xây dựng văn hóa an toàn bền vững, lấy người bệnh làm trung tâm".

Giải thưởng "Vệ sinh tay xuất sắc năm 2025" là niềm tự hào của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, đồng thời nhấn mạnh thông điệp "một hành động nhỏ - vệ sinh tay - mang lại an toàn lớn", góp phần kiến tạo môi trường khám chữa bệnh chất lượng, hướng đến chuẩn quốc tế.

Khám phá thêm chủ đề

vệ sinh tay bệnh viện đại học y dược TP.HCM Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Việt Nam Tổ chức y tế thế giới WHO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận