Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ đạt chứng nhận kiểm định quốc tế AACI

Ngày 26.11, Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ (trực thuộc Trường ĐH Nam Cần Thơ) công bố đạt chứng nhận kiểm định quốc tế AACI (Mỹ). Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Đàm Văn Cương, Giám đốc Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ, cho biết đây là bệnh viện đa khoa đầu tiên tại ĐBSCL đạt chứng nhận AACI.

Chứng nhận kiểm định quốc tế AACI với các tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt về an toàn người bệnh, chất lượng dịch vụ và hiệu quả điều trị. Việc được công nhận AACI là dấu mốc quan trọng, khẳng định nỗ lực của Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ trong xây dựng mô hình đạt chuẩn quốc tế, luôn lấy người bệnh làm trung tâm.

Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ hiện có quy mô 300 giường, 16 khoa, 12 phòng và nhiều trung tâm chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh đa khoa tại khu vực ĐBSCL. Bệnh viện đã trang bị hệ thống CT 128 lát cắt, MRI 1.5 Tesla và nhiều máy móc hiện đại giúp chẩn đoán chính xác các bệnh lý về thần kinh, tim mạch, cơ xương khớp, ung bướu và nhiều chuyên khoa khác.

Bệnh viện đã triển khai phẫu thuật nội soi công nghệ cao, máy tán sỏi ngoài da không xâm lấn… mang lại hiệu quả điều trị tối ưu...

