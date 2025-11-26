Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ đạt chứng nhận kiểm định quốc tế AACI

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
26/11/2025 16:49 GMT+7

Theo Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Đàm Văn Cương, Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ là bệnh viện đa khoa đầu tiên tại ĐBSCL đạt chứng nhận AACI (Mỹ).

Ngày 26.11, Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ (trực thuộc Trường ĐH Nam Cần Thơ) công bố đạt chứng nhận kiểm định quốc tế AACI (Mỹ). Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Đàm Văn Cương, Giám đốc Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ, cho biết đây là bệnh viện đa khoa đầu tiên tại ĐBSCL đạt chứng nhận AACI. 

Chứng nhận kiểm định quốc tế AACI với các tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt về an toàn người bệnh, chất lượng dịch vụ và hiệu quả điều trị. Việc được công nhận AACI là dấu mốc quan trọng, khẳng định nỗ lực của Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ trong xây dựng mô hình đạt chuẩn quốc tế, luôn lấy người bệnh làm trung tâm.

- Ảnh 1.

Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ

ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ hiện có quy mô 300 giường, 16 khoa, 12 phòng và nhiều trung tâm chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh đa khoa tại khu vực ĐBSCL. Bệnh viện đã trang bị hệ thống CT 128 lát cắt, MRI 1.5 Tesla và nhiều máy móc hiện đại giúp chẩn đoán chính xác các bệnh lý về thần kinh, tim mạch, cơ xương khớp, ung bướu và nhiều chuyên khoa khác.

Bệnh viện đã triển khai phẫu thuật nội soi công nghệ cao, máy tán sỏi ngoài da không xâm lấn… mang lại hiệu quả điều trị tối ưu...

Tin liên quan

Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ kết nối nhiều đối tác trong và ngoài nước

Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ kết nối nhiều đối tác trong và ngoài nước

Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ kết nối với nhiều đối tác trong và ngoài nước nhằm mang lại hiệu quả điều trị ngày càng cao cho bệnh nhân.

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ Kiểm định quốc tế ĐBSCL AACI chứng nhận AACI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận