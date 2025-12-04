Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM: Nơi trải nghiệm người bệnh là bản sắc và thước đo
Video Sức khỏe

Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM: Nơi trải nghiệm người bệnh là bản sắc và thước đo

Nguyễn Anh - Thảo Tú
04/12/2025 15:13 GMT+7

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, hành trình chăm sóc sức khỏe đã vượt lên khỏi phạm vi y học. Đó là một chiến lược Marketing Trải nghiệm được dệt nên từ lòng tử tế, sự tôn trọng và trí tuệ. Mỗi nụ cười từ lễ tân, lời giải thích dễ hiểu của bác sĩ, hay cử chỉ trấn an của điều dưỡng đều là một mắt xích quan trọng.

Trong thời đại truyền thông số, khi mỗi hành động nhỏ đều có thể lan tỏa, bạn sẽ là ai?

Là người mở cánh cửa đầu tiên, khởi đầu cho một hành trình chăm sóc sức khỏe - bằng sự tôn trọng, bằng trái tim và bằng trí tuệ?

bác sĩ thức trắng cùng bệnh nhân trong những giờ phút sinh tử, là người biến ngôn ngữ y khoa thành lời giản dị?

Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM: Nơi trải nghiệm người bệnh là bản sắc và thước đo- Ảnh 1.

Mỗi thành viên tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM là một đại sứ của trải nghiệm. Mỗi quy trình chuẩn mực, mỗi hành động chuyên nghiệp hun đúc nên thương hiệu và niềm tự hào.

Tin liên quan

Hành trình điều trị chóng mặt người cao tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Hành trình điều trị chóng mặt người cao tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Đối với người cao tuổi, chóng mặt, mất thăng bằng, té ngã... không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và khả năng tự chủ trong sinh hoạt. Té ngã có thể dẫn đến gãy xương, chấn thương sọ não, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Chủ động chẩn đoán, điều trị chóng mặt ù tai từ gốc tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM Giải pháp Marketing trải nghiệm Chăm sóc sức khỏe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận