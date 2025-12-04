Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM: Nơi trải nghiệm người bệnh là bản sắc và thước đo

Trong thời đại truyền thông số, khi mỗi hành động nhỏ đều có thể lan tỏa, bạn sẽ là ai?

Là người mở cánh cửa đầu tiên, khởi đầu cho một hành trình chăm sóc sức khỏe - bằng sự tôn trọng, bằng trái tim và bằng trí tuệ?

Là bác sĩ thức trắng cùng bệnh nhân trong những giờ phút sinh tử, là người biến ngôn ngữ y khoa thành lời giản dị?

Mỗi thành viên tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM là một đại sứ của trải nghiệm. Mỗi quy trình chuẩn mực, mỗi hành động chuyên nghiệp hun đúc nên thương hiệu và niềm tự hào.