Sức khỏe Y tế thông minh

Bệnh viện ĐKQT Nam Sài Gòn ‘Viết tiếp câu chuyện Việt Nam’ cùng WeChoice Awards 2025

Nguồn: BV Nam Sài Gòn
06/02/2026 11:27 GMT+7

Đồng hành cùng WeChoice Awards 2025, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đảm nhận vai trò Đơn vị bảo trợ y tế, góp phần đảm bảo an toàn y tế suốt sự kiện. Qua đó, bệnh viện cũng mong muốn tiếp sức để người Việt vững vàng từ bên trong, tự tin viết tiếp hành trình của mình với thông điệp 'Vững sức khỏe, bền đường dài'.

Điểm tựa y tế cho mọi câu chuyện truyền cảm hứng

Ra mắt từ năm 2014, WeChoice Awards là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những cá nhân, sự kiện và công trình có sức ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Năm nay, với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam", WeChoice Awards trở thành nơi gửi gắm niềm tin và khát vọng, khơi dậy tinh thần dấn thân và sáng tạo của người Việt trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.

Mỗi câu chuyện được vinh danh tại WeChoice Awards 2025 đều được tạo nên từ những nỗ lực bền bỉ và khát khao cống hiến không ngừng. Để hành trình ấy được lan tỏa trọn vẹn, sức khỏe chính là hành trang quan trọng, tiếp thêm nội lực để những ước mơ Việt có thể vươn xa.

Bệnh viện ĐKQT Nam Sài Gòn ‘Viết tiếp câu chuyện Việt Nam’ cùng WeChoice Awards 2025 - Ảnh 1.

Sự kiện có sự đồng hành của đội ngũ nhân viên y tế BV ĐKQT Nam Sài Gòn

ẢNH: BVCC

Trong vai trò Đơn vị bảo trợ y tế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tự hào góp phần gìn giữ giá trị ấy bằng sự tận tâm và trách nhiệm cao nhất; đồng thời mang đến sự kiện thông điệp: "Vững sức khỏe, bền đường dài".

Từ hậu trường đến sân khấu chính, đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện luôn sẵn sàng túc trực, đảm bảo công tác hỗ trợ chuyên môn và an toàn y tế, để mỗi khoảnh khắc tỏa sáng tại WeChoice Awards được diễn ra trọn vẹn và an tâm.

"Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ bảo trợ y tế, sự đồng hành của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn còn thể hiện sự trân trọng và nâng niu nguồn lực quý giá nhất của đất nước: con người. Bởi lẽ, một Việt Nam phát triển bền vững và vươn mình mạnh mẽ luôn bắt đầu từ nền tảng sức khỏe vững vàng và tinh thần bền bỉ", đại diện bệnh viện chia sẻ.

Khi sức khỏe trở thành một phần của "Câu chuyện Việt Nam" 

Bệnh viện ĐKQT Nam Sài Gòn ‘Viết tiếp câu chuyện Việt Nam’ cùng WeChoice Awards 2025 - Ảnh 2.

Chăm sóc sức khỏe từ sớm đang trở thành lựa chọn chủ động của người trẻ

ẢNH: BVCC

Thay vì chờ đến khi có triệu chứng rõ rệt mới đi khám, ngày càng nhiều người, đặc biệt là giới trẻ đã lựa chọn cách tiếp cận chủ động hơn với sức khỏe. Những quan niệm quen thuộc như "ráng chịu một chút rồi sẽ qua" đang dần được thay thế bằng việc thăm khám định kỳ, theo dõi sức khỏe từ sớm và xây dựng lối sống lành mạnh, bền vững.

Thực tế tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, số lượng người trẻ, từ sinh viên đến nhân viên văn phòng, chủ động đăng ký các gói khám tổng quát định kỳ ngày càng tăng. Thực tế này phản ánh rõ sự chuyển biến trong nhận thức: sức khỏe không còn là câu chuyện của tuổi trung niên hay khi bệnh đã nặng, mà là mối quan tâm cần được đầu tư ngay từ sớm.

Không ngẫu nhiên khi tại WeChoice Awards 2025, nhiều hạng mục bình chọn tôn vinh lối sống lành mạnh, tinh thần tích cực và các sáng kiến vì sức khỏe cộng đồng. Và hơn hết, các sự kiện lớn nhỏ cũng ngày càng chú trọng sự đồng hành của những đơn vị bảo trợ y tế uy tín, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe xuyên suốt trước, trong và sau chương trình.

Tất cả phản ánh một thực tế rõ ràng khi người Việt đang viết lại câu chuyện của chính mình bằng cách sống khỏe hơn, chủ động hơn và nhân văn hơn. Trong hành trình ấy, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tự hào được đồng hành chăm sóc, bảo vệ và tiếp sức cho một Việt Nam vững vàng từ bên trong.

-

Khám phá thêm chủ đề

