Bệnh viện Gia An 115 tiếp tục đạt chứng nhận kim cương về điều trị đột quỵ

Trước đó, bệnh viện lần lượt đạt hạng vàng năm 2021, bạch kim năm 2023 và lần đầu đạt hạng kim cương năm 2024.

Duy trì chất lượng qua các tiêu chí chuyên môn

Chương trình WSO Angels Awards đánh giá chất lượng điều trị đột quỵ qua 10 tiêu chí, tập trung vào thời gian cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, điều trị tái thông mạch máu, sàng lọc rối loạn nuốt và dự phòng tái phát.

Bệnh viện Gia An 115 tiếp tục đạt hạng kim cương về điều trị đột quỵ của WSO Ảnh: T.An

Để đạt hạng kim cương, ít nhất 75% người bệnh dùng thuốc tiêu sợi huyết phải được điều trị trong vòng 60 phút kể từ khi nhập viện, trong đó ít nhất 50% được dùng thuốc trong 45 phút. Với can thiệp lấy huyết khối, thời gian từ nhập viện đến khi bắt đầu can thiệp không quá 120 phút ở ít nhất 75% trường hợp và không quá 90 phút ở ít nhất 50% trường hợp...

Bên cạnh đó, ít nhất 90% người bệnh nghi ngờ đột quỵ phải được chụp CT hoặc MRI não; ít nhất 90% người bệnh đột quỵ được sàng lọc rối loạn nuốt. Các tiêu chí này nhằm bảo đảm người bệnh được chẩn đoán, điều trị kịp thời và chăm sóc phù hợp, góp phần hạn chế tổn thương não và biến chứng.

Phối hợp chuyên khoa, ứng dụng công nghệ trong điều trị

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Hoàng Nguyên, Phó giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115, cho biết bệnh viện triển khai 4 nhóm phương pháp điều trị đột quỵ gồm: Điều trị nội khoa tích cực, sử dụng thuốc tiêu sợi huyết, can thiệp mạch máu não và phẫu thuật thần kinh theo chỉ định. Việc lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào loại đột quỵ, thời điểm khởi phát, mức độ tổn thương và tình trạng sức khỏe người bệnh.

Ban Giám đốc Bệnh viện Gia An 115 chúc mừng Khoa Nội Thần kinh - Đột quỵ đạt chứng nhận kim Cương

Ảnh: T.An

Quá trình cấp cứu có sự phối hợp giữa các chuyên khoa: Cấp cứu, Thần kinh - Đột quỵ, Chẩn đoán hình ảnh, Can thiệp và Hồi sức, cùng đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên. Đây là yếu tố quan trọng giúp kịp thời chẩn đoán và lựa chọn hướng điều trị phù hợp, bởi đột quỵ thiếu máu não và xuất huyết não có cách xử trí khác nhau.

Bệnh viện cũng tiếp tục ứng dụng hệ thống chụp cắt lớp vi tính SOMATOM Force VB30 cùng phần mềm RAPID để hỗ trợ xác định vùng mô não đã tổn thương và vùng còn khả năng được cứu ở người bệnh đột quỵ thiếu máu não cục bộ.

“Việc tiếp tục duy trì hạng kim cương - mức cao nhất của chương trình WSO Angels Awards - ghi nhận nỗ lực của Bệnh viện Gia An 115 trong việc nâng cao chất lượng cấp cứu, chẩn đoán và điều trị đột quỵ theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là kết quả của quá trình cải tiến chuyên môn liên tục, bởi với người bệnh đột quỵ, mỗi phút chậm trễ đều có thể làm tăng nguy cơ tổn thương não", bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Hoàng Nguyên chia sẻ.