Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM lập trung tâm 'giải cứu' nỗi khổ thầm kín của phụ nữ

Ngày 26.3, Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM đưa vào hoạt động Trung tâm sàn chậu và Khoa điều trị trong ngày. Hai đơn vị chuyên môn mang tính chiến lược, hướng đến mô hình chăm sóc toàn diện, hiện đại và nhân văn hơn cho phụ nữ Việt Nam.

PGS-TS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, rối loạn sàn chậu bao gồm tiểu không kiểm soát, sa tạng chậu, rối loạn chức năng tình dục… Đây là những vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người phụ nữ, đặc biệt sau sinh và giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh.

Điều đáng nói là nhóm bệnh này khá phổ biến nhưng lại ít được chia sẻ. Người bệnh thường âm thầm chịu đựng, trì hoãn điều trị cho đến khi ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống mới tìm đến cơ sở y tế. Trong khi đó, hiện nay chưa có nhiều địa chỉ chuyên sâu để phụ nữ có thể được chẩn đoán và điều trị hiệu quả, an toàn. Nhiều trường hợp, các rối loạn này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và đời sống.

Chính vì vậy, việc ra đời một trung tâm chuyên sâu, tiếp cận toàn diện và thân thiện với phụ nữ là hết sức cần thiết và cấp bách. Trung tâm không chỉ điều trị mà còn phát triển đầy đủ chuỗi giá trị từ chẩn đoán, điều trị, dự phòng đến phục hồi chức năng.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương, Trung tâm sàn chậu được đầu tư đồng bộ với các phương tiện hiện đại như siêu âm sàn chậu chuyên sâu, máy đánh giá cấu trúc và chức năng sàn chậu, hệ thống đo niệu động học… Bên cạnh phẫu thuật can thiệp xâm lấn, trung tâm hướng đến các phương pháp điều trị không xâm lấn hoặc ít xâm lấn, cùng các chương trình phục hồi chức năng sàn chậu theo hướng cá thể hóa.

Không chỉ điều trị, trung tâm còn đóng vai trò quan trọng trong dự phòng và can thiệp sớm, giúp phụ nữ phục hồi tốt sau sinh, giảm nguy cơ sa tạng chậu, nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe tình dục. Đồng thời, góp phần chăm sóc sức khỏe phụ nữ quanh tuổi mãn kinh, giúp họ duy trì chất lượng sống tốt hơn, tiếp tục chăm lo gia đình và đóng góp cho xã hội.

Theo PGS-TS Diễm Tuyết, điều này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh dân số Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đang già hóa nhanh, nhóm phụ nữ quanh mãn kinh ngày càng gia tăng.

Trung tâm sàn chậu, Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM không chỉ điều trị mà còn phát triển đầy đủ chuỗi giá trị từ chẩn đoán, điều trị, dự phòng đến phục hồi chức năng cho phụ nữ

Ngoài ra, Khoa điều trị trong ngày ra đời nhằm đáp ứng xu hướng điều trị hiệu quả, an toàn, giảm thời gian nằm viện, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn lực y tế. Khoa cho phép thực hiện các thủ thuật, can thiệp sản phụ khoa và điều trị ngắn hạn trong ngày, giúp người bệnh thoải mái hơn, ít gián đoạn cuộc sống và công việc.

"Việc thành lập hai đơn vị này thể hiện cam kết của Bệnh viện Hùng Vương: chăm sóc sức khỏe phụ nữ không chỉ là điều trị bệnh mà còn nâng cao chất lượng sống; không chỉ can thiệp khi có bệnh mà còn dự phòng, phục hồi và đồng hành lâu dài", PGS-TS Diễm Tuyết nhấn mạnh.

PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhìn nhận việc Bệnh viện Hùng Vương thành lập hai đơn vị là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự phát triển chuyên sâu và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Điều này đáp ứng nhu cầu lớn trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ, phù hợp xu hướng y tế hiện đại, giúp tối ưu nguồn lực, giảm tải nội trú, rút ngắn thời gian điều trị và chi phí.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đánh giá cao định hướng phát triển Trung tâm sàn chậu theo hướng toàn diện, hiện đại, với các phương pháp ít xâm lấn và nâng cao chất lượng sống, đặc biệt cho phụ nữ sau sinh. Ông đề nghị bệnh viện tiếp tục nâng cao chuyên môn, chuẩn hóa quy trình, đẩy mạnh chuyển đổi số, đào tạo và truyền thông.