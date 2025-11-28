BV Hùng Vương: Kỳ tích 100 ngày giành giật sự sống cho bé gái sinh cực non

Ngày 28.11, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cho biết, lần đầu tiên bệnh viện thành công trong việc nuôi dưỡng bé sinh cực non - 23 tuần.

Trước đó, ngày 21.8, bé gái N.L.H chào đời bằng phương pháp sinh thường tại Bệnh viện Hùng Vương. Lúc này bé chỉ mới 23 tuần, cân nặng chỉ 0,64 kg, bộ máy sinh học chưa kịp hoàn thiện.

Sau sinh, bé tím tái, phản xạ kém, trương lực cơ yếu. Đây là dấu hiệu của tình trạng suy hô hấp nặng. Bé được đặt vào bàn sưởi chuyên dụng, đặt nội khí quản thở máy, theo dõi, hồi sức tích cực. Sau đó bé đã hồng hào trở lại và được chuyển thẳng đến Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh (NICU).

Tại NICU, bé bước vào một hành trình điều trị kéo dài gần 100 ngày với vô số thử thách về hô hấp, nhiễm trùng huyết, thiếu máu…

Đến ngày thứ 58, cân nặng của bé đã đạt gần 1,2 kg và được chuyển sang Khoa Sơ sinh để tiếp tục giai đoạn nuôi dưỡng và phục hồi chức năng.

Đến ngày 26.11 (ngày thứ 97), bé đã đạt hơn 1,7 kg, khỏe mạnh và xuất viện.

Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương chúc mừng bé và gia đình ngày bé xuất viện ẢNH: BV

Theo bác sĩ Lê Anh Thi, Trưởng khoa NICU (Bệnh viện Hùng Vương), việc nuôi sống một em bé sinh cực non chỉ mới 23 tuần là kỳ tích. Đó cũng là nhờ nghị lực phi thường của chính em bé, tình yêu thương không giới hạn của gia đình, và trình độ chuyên môn cùng sự tận tâm tuyệt đối của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương.

Theo bác sĩ, thông thường, một thai kỳ đủ tháng là 37 - 40 tuần. Còn trẻ sinh ra ở tuần thai thứ 23 được xếp vào nhóm cực non, một ngưỡng sinh tồn đầy thách thức. Lúc này, các cơ quan trong cơ thể của bé vẫn còn non nớt và chưa hoàn thiện để thích nghi với cuộc sống bên ngoài tử cung mẹ.

Theo đó, phổi là vấn đề lớn nhất. Lúc này phổi chưa sản xuất đủ surfactant (chất hoạt động bề mặt) để giữ cho các phế nang mở ra, dẫn đến hội chứng suy hô hấp nghiêm trọng, khả năng trao đổi khí rất kém.

Bên cạnh đó, vỏ não của bé mỏng manh, nguy cơ chảy máu não (xuất huyết não thất) rất cao. Da mỏng như giấy, không có lớp mỡ dưới da khiến bé dễ bị mất nhiệt, nhiễm trùng và mất nước nghiêm trọng. Hệ miễn dịch của bé gần như không có khả năng tự vệ, dễ bị nhiễm trùng huyết.

Vì vậy, hồi sức cho trẻ sinh cực non là cấp thiết để cứu trẻ về đời sống bình thường.