Bệnh viện hữu nghị Việt Đức tiếp nhận Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp

Lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Y tế quản lý đã diễn ra sáng 25.3.

Lễ bàn giao có sự tham gia của GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; PGS-TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức; Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thế Hùng, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp.

Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế ký biên bản chuyển giao Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp sang Bộ Y tế quản lý

Với chuyển giao này, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức chính thức tiếp nhận nguyên trạng hệ thống Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp và tổ chức lại thành các cơ sở thuộc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp bền bỉ của đội ngũ người lao động, nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp trong các năm qua, đồng thời khẳng định, sự tận tâm vì sức khỏe nhân dân sẽ tiếp tục được phát huy trong giai đoạn mới, mô hình phát triển mới, nơi quy mô lớn hơn phải đi cùng chất lượng cao hơn, quản trị hiện đại hơn và giá trị phục vụ người bệnh ngày càng rõ nét hơn.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn giao Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cùng các cơ sở thực hiện 5 nhiệm vụ lớn:

Phát triển theo mô hình chuỗi cơ sở y tế liên kết chặt chẽ; phân vai rõ giữa trung tâm chuyên sâu và các cơ sở mở rộng để tăng hiệu quả phục vụ.

Ưu tiên nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; mở rộng phải đi kèm cải thiện trải nghiệm, giảm thời gian chờ, tăng khả năng tiếp cận.

Đổi mới quản trị bệnh viện theo hướng hiện đại, dựa trên dữ liệu, chuẩn hóa hệ thống, minh bạch và vận hành thống nhất.

Tận dụng hệ thống để phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật, lan tỏa chuyên môn.

Lấy con người làm trung tâm, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, tạo động lực phát triển bền vững.

PGS-TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức chia sẻ, việc bàn giao - tiếp nhận được thực hiện theo nguyên trạng nhằm hạn chế tối đa xáo trộn trong hoạt động của bệnh viện; bảo đảm an sinh xã hội, giữ ổn định tâm lý cho cán bộ, nhân viên và người bệnh, tạo nền tảng thuận lợi cho giai đoạn phát triển tiếp theo, đồng thời mở rộng khả năng cung ứng dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.

Thành lập năm 1967, Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp đã có hơn 50 năm phát triển. Trước khi bàn giao về Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp đã phát triển là bệnh viện hạng I, với 7 phòng, 26 khoa, 2 trung tâm; quy mô 520 giường bệnh, cơ sở hạ tầng khang trang, thiết bị y tế hiện đại đồng bộ.

Những năm gần đây bệnh viện đã trở thành cơ sở thực hành chính cho sinh viên các trường đại học: Y Hà Nội, Y tế công cộng, Trường Đại học Liege, Vương quốc Bỉ.

Trước đó, Chính phủ đã có Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 26.1.2026 về việc chuyển giao Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Y tế quản lý; tổ chức lại Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp thành các cơ sở thuộc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức.