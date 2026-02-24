Bệnh viện khu vực tìm cách ‘nâng mình’ giữa bài toán tự chủ

Tận dụng dịp Tết Nguyên đán là thời điểm những người ly hương trở về quê nhà, ngày 20.2 (mùng 4 tết), Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa (BVĐK Ninh Hòa), tỉnh Khánh Hòa, đã tổ chức buổi "Gặp mặt cà phê đầu xuân" với những người con tài năng, thành đạt của địa phương đang công tác ở nhiều nơi có liên quan đến lĩnh vực y tế.

Các khách mời trao đổi tại cuộc gặp gỡ ảnh: Phương Linh

Với chủ đề "Kết nối trí tuệ - vì bệnh viện quê hương", lãnh đạo BVĐK Ninh Hòa mong muốn được nghe những góc nhìn, kinh nghiệm và gợi ý chân thành về hướng xây dựng và phát triển trong thời gian tới, trong bối cảnh bệnh viện thực hiện tự chủ chi thường xuyên theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP.

Nỗi lo giữ người tài

Là bệnh viện hạng II tuyến tỉnh, BVĐK Ninh Hòa có nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho người dân thị xã Ninh Hòa trước đây (từ ngày 1.7.2025 trở thành 3 phường và 5 xã), khu vực Bắc Khánh Hòa, bệnh nhân cùng tuyến trong và ngoài tỉnh.

Với quy mô 385 giường bệnh và đội ngũ trên dưới 290 người, BVĐK Ninh Hòa hiện có 10 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng và 4 phòng chức năng, trong khuôn viên rộng rãi với tổng diện tích mặt bằng hơn 37.000 m2 và bình quân diện tích xây dựng 15 m2/giường bệnh.

Từ năm 2019, bệnh viện hoạt động theo cơ chế tự chủ như đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm 100% chi phí hoạt động thường xuyên.

Khách mời tham quan cơ sở vật chất của bệnh viện ảnh: Phương Linh

Chia sẻ tại cuộc gặp gỡ, bác sĩ Lê Quang Lệnh, Giám đốc bệnh viện cho biết thời gian gần đây bệnh viện đã nỗ lực cải thiện, nâng cấp từ cơ sở vật chất, chuyên môn, quy trình quản lý, tuyển dụng và huấn luyện bác sĩ trẻ; cho đến điều kiện vệ sinh và cung cách phục vụ, đạt nhiều thành tích nổi bật về điều trị bệnh và phòng ngừa dịch bệnh.

Tuy nhiên, nỗi lo thường trực của ông và các đồng sự là làm thế nào để có nguồn thu đảm bảo đời sống vật chất cho anh em đang công tác tại bệnh viện. Ông cũng thật lòng nhìn nhận đôi khi bệnh viện có chậm trả lương cho nhân viên vài ngày, hay đau lòng nhìn một vài bác sĩ giỏi rời đi để đến nơi có cơ hội tốt hơn. Từ phía bệnh nhân, vẫn còn tâm lý thiếu niềm tin đối với bệnh viện đa khoa khu vực, thậm chí cả đối với bệnh viện tỉnh.

"Vì vậy, tại cuộc gặp gỡ này, chúng tôi tha thiết được lắng nghe từ các anh chị những kinh nghiệm, gợi ý chân thành, từ ý tưởng, mô hình, cho đến cách làm phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay", ông nói.

Cải thiện niềm tin của bệnh nhân

Hàng loạt ý kiến sắc sảo từ những góc nhìn khác nhau của các khách mời đã được đưa ra trong suốt gần 3 giờ thảo luận.

Nhiều ý kiến cho rằng bệnh nhân đôi lúc "rất cần một cái nắm tay và một trái tim ấm áp" từ bác sĩ khi họ đến bệnh viện. Vì vậy, giao tiếp thân thiện, chân tình, nắm bắt tâm tư người bệnh là việc cần làm tốt hơn nữa.

Bên cạnh đó, nhu cầu cao nhất của bệnh nhân và gia đình họ là được bác sĩ thông tin, giải thích rõ ràng về bệnh trạng, phác đồ và kế hoạch điều trị, dự báo triển vọng cũng như rủi ro trong quá trình điều trị. Khi mọi thứ được thông tin rõ ràng, bệnh nhân sẽ có niềm tin vào bác sĩ, vào bệnh viện.

Ngoài ra, khi cần chuyển tuyến, bác sĩ cần giải thích rõ để tạo sự an tâm cho bệnh nhân, đồng thời nên nắm bắt thông tin về bệnh nhân ở tuyến trên để sau này có thể tiếp tục theo dõi, tư vấn và chăm sóc tốt cho họ. Việc làm này cũng mở ra nhu cầu và cơ hội cho bệnh viện xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về bệnh nhân trên địa bàn hoạt động của mình.

Chọn thế mạnh: chăm sóc ban đầu và phục hồi chức năng

Về định hướng phát triển chuyên môn, các ý kiến cho rằng BVĐK Ninh Hòa cần "lựa chọn phân khúc" phù hợp như triển khai tốt mô hình chăm sóc ban đầu, quản lý bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm và khám/quản lý sức khỏe định kỳ, củng cố thêm khâu phục hồi chức năng sau điều trị đối với bệnh nhân tai biến…

Lãnh đạo bệnh viện và các khách mời trước khu khám bệnh của bệnh viện ảnh: Phương Linh

Trước bức tranh phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà trong thời gian tới, có ý kiến cho rằng khám và quản lý sức khỏe định kỳ cho người lao động sẽ là nhu cầu rất lớn khi một loạt khu công nghiệp sắp sửa được hình thành trong khu vực Ninh Hòa và Bắc Khánh Hòa.

Vì vậy, khâu đầu tư cơ sở vật chất cần tập trung cho những trang thiết bị thiết yếu, những xét nghiệm cận lâm sàng thông thường có chất lượng tốt nhất. Còn các xét nghiệm cận lâm sàng chuyên sâu có thể liên kết với tuyến trên hay các trung tâm xét nghiệm chuyên sâu để tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí cho bệnh nhân.

Bên cạnh các góp ý về chuyên môn, những người con Ninh Hòa tại cuộc gặp gỡ cũng thể hiện tinh thần sẵn sàng ủng hộ về mặt tài chính, hỗ trợ kết nối hợp tác với bên ngoài trong trường hợp BVĐK Ninh Hòa có nhu cầu hợp lý trong việc bổ sung, nâng cấp trang thiết bị, trình độ chuyên môn, nhằm tăng cường năng lực đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn.

Cuộc gặp gỡ có sự tham dự của bác sĩ Trịnh Ngọc Hiệp - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa; bác sĩ Quách Trọng Đức - Phó chủ nhiệm Bộ môn Nội, Đại học Y Dược TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Khoa học tiêu hóa Việt Nam; bác sĩ Phan Thị Ngọc Linh - Giám đốc Trung tâm Cải tiến y tế (CHIR); ông Lê Vi Hiển - Tổng giám đốc Tập đoàn Gonsa chuyên kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế; ông Bùi Thanh Bình - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Minh Thư - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa; bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Chủ tịch UBND phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; bà Nguyễn Thị Thục - nhà báo sống tại Thụy Sĩ, Chủ tịch sáng lập Nhịp cầu kinh doanh Việt Nam - Thụy Sĩ (SVBG); cùng ban giám đốc và một số trưởng phòng, khoa của BVĐK Ninh Hòa.



