Bệnh viện lên tiếng vụ bệnh nhi bị 'bỏ sót' nam châm khi mổ

Chiều 9.6, Sở Y tế Nghệ An đã yêu cầu Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An báo cáo về việc người nhà bệnh nhân phản ánh việc một cháu bé nuốt 3 viên nam châm, nhưng bệnh viện này chỉ mổ lấy ra 1 viên.

Bài viết và hình ảnh của người mẹ bệnh nhi đăng trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, bệnh nhi L.D.H.K (quê Hà Tĩnh) nhập Khoa Ngoại tổng hợp lúc 16 giờ 15 ngày 3.5 trong tình trạng nuốt phải dị vật là nam châm. Qua thăm khám và chụp chiếu, các bác sĩ xác định có 2 vị trí dị vật cản quang trong ruột non. Bệnh nhi được chẩn đoán dị vật nam châm đường tiêu hóa (ruột non) ngày thứ 3.

Các bác sĩ quyết định tiếp tục theo dõi sự di chuyển của dị vật trong đường tiêu hóa để trẻ có thể đào thải tự nhiên, đồng thời giám sát chặt chẽ các biến chứng có thể xảy ra.

Đến 10 giờ 30 ngày 4.5, bệnh nhi xuất hiện sốt, đau bụng và các dấu hiệu tổn thương ruột. Sau hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán dị vật đường tiêu hóa gây tổn thương ruột và chỉ định phẫu thuật.

Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ phát hiện một viên nam châm nằm ở đoạn cuối ruột non gây viêm nhiễm, trong khi viên còn lại đã di chuyển xuống đại tràng. Các bác sĩ tiến hành mở ruột non để lấy viên nam châm gây tổn thương, còn viên nằm ở đại tràng được tiếp tục theo dõi để đào thải tự nhiên.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi toàn trạng, tình trạng ổ bụng và sự di chuyển của dị vật còn lại bằng siêu âm, chụp X-quang vào các ngày 8 và 10.5. Đến ngày 10.5, dị vật đã di chuyển xuống đoạn cuối ruột già và được đào thải qua đường hậu môn vào ngày 12.5.

Về hình ảnh vết mổ được gia đình đăng tải trên mạng xã hội, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đây là trường hợp phẫu thuật nhiễm khuẩn nên có chỉ định khâu thưa để tạo điều kiện thoát dịch. Thời điểm được phản ánh, vết mổ vẫn trong quá trình điều trị, chưa lành hoàn toàn nên có hiện tượng sưng nề và rỉ ít dịch.

Quá trình tiếp nhận, theo dõi và điều trị bệnh nhân được thực hiện đúng quy trình chuyên môn. Tuy nhiên, việc giải thích của nhân viên y tế tại Khoa Ngoại tổng hợp chưa thực sự đầy đủ, khiến gia đình chưa hiểu rõ tình trạng bệnh của trẻ.

Trước đó, sáng 9.6, trên mạng xã hội lan truyền bài viết chia sẻ của một người mẹ về quá trình điều trị cho con trai gần 5 tuổi của mình phải nhập viện vì nuốt 3 viên nam châm. Trước khi phẫu thuật, phim chụp cho thấy cả 3 viên dính vào nhau, nhưng khi mổ, bác sĩ chỉ lấy ra 1 viên và giải thích 2 viên còn lại sẽ tự đào thải.

Tuy nhiên, nhiều ngày sau cháu bé vẫn đau bụng, sốt, gia đình liên tục đề nghị kiểm tra vì lo còn dị vật trong người. Sau 1 tuần nằm viện, 2 viên nam châm vẫn được cho là ở gần vị trí vết mổ nên gia đình xin chuyển tuyến ra Hà Nội điều trị. Bài đăng kèm hình ảnh vết mổ của bệnh nhi thu hút sự quan tâm và gây xôn xao trên mạng xã hội.

Sau sự việc, bệnh viện đã trực tiếp gặp gia đình để trao đổi, giải thích và gia đình đã chủ động gỡ bài viết. Liên quan đến tinh thần, thái độ của nhân viên y tế, bệnh viện cho biết đang tiếp tục xem xét và sẽ có phương án xử lý phù hợp.