Bệnh viện Mắt Cao Thắng lập kỷ lục về đạt chứng nhận JCI

Tại phiên khai mạc Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 2025 do Tập đoàn y Khoa Sài Gòn (Mắt Sài Gòn) tổ chức ngày 20.9, Bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng được ông Nick Liew, Quản lý khu vực châu Á -Thái Bình Dương (đại diện JCI) trao chứng nhận JCI lần thứ 6 (2009–2025). Đồng thời, tổ chức kỷ lục Đông Nam Á công bố kỷ lục “Cơ sở y tế chuyên khoa mắt đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận chất lượng JCI và duy trì liên tục trong nhiều năm nhất”.

Ông Huỳnh Lê Đức, Tổng giám đốc Tập đoàn y khoa Sài Gòn cho biết, sự kiện này đánh dấu vai trò tiên phong của bệnh viện trong quản trị an toàn phẫu thuật nhãn khoa theo chuẩn mực quốc tế.

Đại diện Bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng nhận kỷ lục Cơ sở y tế chuyên khoa mắt đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận chất lượng JCI và duy trì liên tục trong nhiều năm nhất ẢNH: L.C

Bên cạnh Bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng, các đơn vị y tế đã đạt JCI tại Việt Nam tham gia báo cáo tại hội nghị gồm đại diện Tập đoàn y tế Phương Châu; Bệnh viện Truyền máu Huyết học; Bệnh viện FV; Bệnh viện quốc tế Mỹ và Hệ thống y tế Vinmec.

Phát biểu tại hội nghị, tiến sĩ - bác sĩ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, từ Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế tiếp tục triển khai để tiến tới, nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh. "Chúng tôi tin rằng trong tương lai, sẽ có nhiều bệnh viện hơn nữa đạt được chứng nhận JCI, giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc chất lượng cao hơn", ông Hà Anh Đức chia sẻ.

"Chúng tôi cũng đang xây dựng đề án du lịch y tế và mắt cũng sẽ là một lĩnh vực được quan tâm. Vì khi chúng ta có chất lượng tốt, đạt chuẩn JCI, dịch vụ nhanh, trình độ chuyên môn kỹ thuật tốt thì sẽ đáp ứng nhu cầu của nhiều khách du lịch quan tâm các bệnh lý về mắt", tiến sĩ Hà Anh Đức cho hay.

Hội nghị quy tụ hơn 400 bác sĩ, nhân viên y tế với hơn 50 bài báo cáo

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 2025 diễn ra với chủ đề "Công nghệ hiện đại, chất lượng JCI" với hơn 50 báo cáo khoa học trong nhiều lĩnh vực như: Nhãn khoa; Đa khoa - Dược - Xét nghiệm; Điều dưỡng. Hội nghị quy tụ hơn 400 bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên y tế.

Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị ẢNH: N.A

Trong phiên Nhãn khoa, các báo cáo viên tập trung cập nhật các kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến như Phaco trong điều trị đục thủy tinh thể; Lasik, Smile trong khúc xạ, ghép giác mạc, phẫu thuật võng mạc dịch kính, cùng xu hướng ứng dụng Al trong chẩn đoán hình ảnh.

Phiên Đa khoa - Dược - Xét nghiệm gồm các bài trình bày các nghiên cứu lâm sàng thực tiễn về phẫu thuật tiêu hóa, sản khoa, gây mê hồi sức và nhi khoa; đồng thời chia sẻ các giải pháp quản lý thuốc an toàn, hợp lý và nâng cao chất lượng chẩn đoán, theo dõi điều trị.

Phiên Điều dưỡng tập trung các bài báo cáo phản ánh vai trò gắn bó trực tiếp với người bệnh, từ chăm sóc giảm đau, giáo dục sức khỏe đến cải thiện trải nghiệm người bệnh...

Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Trung Kiên, Giám đốc điều hành cấp cao - chuyên môn y khoa, Tập đoàn y khoa Sài Gòn chia sẻ, các báo cáo phản ánh nỗ lực nghiêm túc, tinh thần nghiên cứu khoa học bền bỉ và khả năng ứng dụng thực tiễn cao.

"Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh trong từng lĩnh vực chuyên môn, các đề tài báo cáo còn thể hiện khát vọng vươn tầm học thuật, hội nhập quốc tế của đội ngũ y bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên", bác sĩ Hoàng Trung Kiên chia sẻ.