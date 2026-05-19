Bệnh viện Mắt TP.HCM chính thức vận hành cơ sở mới để giảm tải

Ngày 19.5, lãnh đạo Bệnh viện Mắt TP.HCM cho biết cơ sở mới tại địa chỉ 56 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa đã được Sở Y tế TP.HCM thẩm định và cấp phép chính thức đi vào hoạt động.

Cơ sở này là phần tài sản dôi dư sau khi phòng khám thuộc Khoa Bảo vệ sức khỏe cán bộ TP.HCM được chuyển sang Bệnh viện Nguyễn Trãi.

Bệnh nhân ngồi chờ khám ngoại trú bệnh Glaucoma tại cơ sở 56 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa, TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Sáng 19.5, ngồi dưới gốc xoài cổ thụ trong sân cơ sở mới để chờ đến lượt tiêm thuốc, bà Tâm (76 tuổi, ở Vĩnh Long) chia sẻ đây là lần thứ hai vợ chồng bà đến Bệnh viện Mắt TP.HCM. Lần trước, vợ chồng bà đến cơ sở 2 của bệnh viện (58 Bà Huyện Thanh Quan, liền kề cơ sở mới) rất chật chội, còn lần này không gian rộng rãi, thoáng đãng và thoải mái hơn.

Bà L.T.K (65 tuổi, ở Đồng Tháp), sau khi được tiêm nội nhãn tại cơ sở mới, chia sẻ: "Đi khám và tiêm thuốc hôm nay rất nhanh, thuận tiện, không còn cảnh chen chúc đông đúc như trước".

Cơ sở mới đã tạo thêm không gian khám chữa bệnh cho y bác sĩ Bệnh viện Mắt TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Theo lãnh đạo Bệnh viện Mắt TP.HCM, bước đầu cơ sở mới sẽ hoạt động các phòng khám lé, phòng khám ROP (bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non), phòng khám điều trị ngoại trú glaucoma và phòng điều trị laser YAG. Ngoài ra còn có khu vực tiếp nhận tiêm thuốc nội nhãn. Trong giai đoạn đầu, cơ sở mới dự kiến tiếp nhận khoảng 500 lượt bệnh nhân mỗi ngày.

Việc đưa các chuyên khoa có số lượng bệnh nhân đông sang cơ sở mới giúp giảm đáng kể tình trạng quá tải tại khu khám bệnh trung tâm, đồng thời tạo không gian khám chữa bệnh thông thoáng và thuận tiện hơn cho người dân.

Trong giai đoạn tiếp theo, bệnh viện dự kiến mở rộng thêm các hoạt động ngoại trú; phát triển đào tạo liên tục và nghiên cứu triển khai Trung tâm Đào tạo phẫu thuật mô phỏng; phòng bào chế thuốc theo tiêu chuẩn Bộ Y tế.

Khám mắt cho trẻ em tại cơ sở mới 56 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa, TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Bác sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM, cho biết tình trạng quá tải bệnh viện ngày càng trầm trọng trong những năm gần đây. Nếu năm 2023, trung bình mỗi ngày có 4.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú thì năm 2024 con số này tăng lên 4.500 lượt, và từ đầu năm 2025 đến nay là 5.000 lượt. Vào ngày cao điểm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 6.000 lượt khám và thực hiện trên 700 ca phẫu thuật.

Việc TP.HCM bàn giao cơ sở cho Bệnh viện Mắt TP.HCM không chỉ góp phần sử dụng hiệu quả tài sản công mà còn giúp bệnh viện mở rộng không gian khám chữa bệnh, giảm áp lực quá tải cho khu khám hiện hữu vốn luôn đông bệnh nhân.