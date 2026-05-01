Quá tải bệnh nhân, Bệnh viện Mắt TP.HCM được nhận thêm 2 cơ sở mới

Ngày 1.5, Sở Y tế TP.HCM cho biết Bệnh viện Mắt TP.HCM (280 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa) chuẩn bị tiếp nhận thêm 2 cơ sở dôi dư sau sắp xếp.

Việc tiếp nhận sẽ diễn ra sau đợt nghỉ lễ 30.4 và 1.5, mang ý nghĩa vừa giải tỏa áp lực quá tải trước mắt, vừa tạo dư địa phát triển lâu dài cho bệnh viện.

Bệnh viện Mắt TP.HCM quá tải trầm trọng nhiều năm

Lãnh đạo Bệnh viện Mắt TP.HCM cho biết nhiều năm qua, bệnh viện trong tình trạng quá tải bệnh nhân nghiêm trọng. Hiện trung bình khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày, có thời điểm lên đến 6.000 lượt, cùng hàng trăm ca phẫu thuật.

Trong khi đó, cơ sở hiện hữu bị giới hạn về không gian, gây khó khăn trong việc tổ chức lại quy trình khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, tinh gọn, lấy người bệnh làm trung tâm.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo TP.HCM giao cơ sở 56 Bà Huyện Thanh Quan (phường Xuân Hòa), nằm kế bên cơ sở 58 Bà Huyện Thanh Quan của Bệnh viện Mắt, đối diện cổng số 2 của bệnh viện chính.

Cơ sở này trước đây là Phòng khám quản lý sức khỏe số 1 thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TP.HCM, sau đó đổi thành Khoa Bảo vệ sức khỏe cán bộ TP.HCM thuộc Bệnh viện Nguyễn Trãi. Hiện khoa này đã được thành lập tại Bệnh viện Nguyễn Trãi.

Bệnh viện Mắt TP.HCM luôn trong tình trạng quá tải bệnh nhân ẢNH: DUY TÍNH - BV

Cơ sở 56 Bà Huyện Thanh Quan sẽ được tổ chức thành trung tâm khám và điều trị ban ngày, với công suất dự kiến 800 - 1.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày, tập trung các hoạt động khám ngoại trú, tầm soát và phẫu thuật trong ngày. Đây là giải pháp trực tiếp giúp giảm tải cho cơ sở chính, đồng thời nâng cao trải nghiệm người bệnh.

Bệnh viện Mắt TP.HCM cũng sẽ tiếp nhận cơ sở 299 Điện Biên Phủ (phường Xuân Hòa) - trụ sở Liên đoàn Lao động quận 3 (cũ), nằm đối diện cổng chính bệnh viện. Cơ sở này sẽ bố trí khối hành chính - đào tạo, tạo thêm không gian cho hoạt động chuyên môn.

Trong thời gian tới, nơi đây sẽ được chuyển đổi thành trung tâm nhãn khoa chất lượng cao, có khả năng triển khai các kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm khu vực, hướng đến phát triển du lịch y tế.

Mở rộng bệnh viện chuyên khoa mắt ra các khu vực

Theo Sở Y tế, trong định hướng phát triển không gian y tế theo mô hình "đa cực", Bệnh viện Mắt TP.HCM sẽ triển khai cơ sở 2 tại khu vực Bình Dương (cũ). Cơ sở này không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ chuyên sâu ngay tại nơi sinh sống, mà còn góp phần giảm áp lực cho khu vực nội đô TP.HCM.

Bệnh viện Mắt dự kiến triển khai các đề án với nguồn vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và vốn vay từ chương trình hỗ trợ lãi suất của TP.HCM.

Cụ thể, tại Cụm y tế Tân Kiên phía tây - nam TP.HCM, bệnh viện sẽ xây dựng một cơ sở quy mô 300 giường trên khu đất 621 Phạm Viết Chánh, phường Bình Tiên (khoảng 25.000 m²).

Đây sẽ là bệnh viện nhãn khoa toàn diện, chuyên sâu, hiện đại, với các trung tâm chuyên biệt như mắt nhi, bướu mắt, ghép giác mạc, chấn thương mắt, glaucoma, dịch kính - võng mạc, thần kinh nhãn khoa, khúc xạ nhãn khoa và thăm dò chức năng nhãn khoa.

Đồng thời, nơi đây cũng sẽ là trung tâm đào tạo chuyên sâu cho y bác sĩ trong và ngoài nước, cùng trung tâm nghiên cứu thị giác và lâm sàng nhãn khoa.

Bệnh viện Mắt TP.HCM sẽ nhận 2 cơ sở nhà đất để mở rộng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân ẢNH: DUY TÍNH

Tại Cụm y tế Thủ Đức (phía đông TP.HCM), bệnh viện sẽ xây dựng trung tâm khám và điều trị ban ngày về nhãn khoa chất lượng cao tại khu đất G2, khu dân cư số 1, phường Cát Lái (8.300 m²), quy mô 100 giường. Nơi đây có đầy đủ chuyên khoa, cùng một trung tâm chuyên sâu về khúc xạ kỹ thuật cao (cả ngoại khoa và nội khoa).

"Việc tận dụng hiệu quả các cơ sở dôi dư kết hợp với mở rộng ra các khu vực vệ tinh như Bình Dương, Tân Kiên, Thủ Đức thể hiện một cách tiếp cận quản trị mới. Không chỉ giải quyết quá tải, mà còn tái cấu trúc toàn diện hệ thống cung ứng dịch vụ nhãn khoa theo hướng phân bố hợp lý, chuyên sâu và bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe tầm khu vực ASEAN", lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh.