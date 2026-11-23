Ngày 23.11.2026, Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân nam (40 tuổi), trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương vùng ngực và bụng sau khi bị đâm bằng kéo trong một vụ ẩu đả do mâu thuẫn.

Đáng chú ý, dù các vết thương ngoài da đã được khâu kín, không phát hiện đầu kéo hay dị vật lộ ra bên ngoài, người bệnh vẫn diễn tiến nặng. Huyết áp tụt dần còn 80/50 mmHg, ô xy máu chỉ 91% và khó thở nghiêm trọng.

Ngay khi tiếp nhận, Khoa Cấp cứu khẩn trương hồi sức, kích hoạt hội chẩn với chuyên khoa ngoại và chụp CT-Scanner. Kết quả phát hiện một dị vật kim loại dài khoảng 8 cm nằm sâu trong lồng ngực trái, đầu nhọn chỉ cách bờ tim 5 mm. Bệnh nhân còn bị tổn thương phổi, tràn dịch - khí màng phổi và rách nhu mô gan.

Một phần cây kéo được bác sĩ lấy ra từ ngực bệnh nhân ẢNH: BVCC

Trước tình trạng đe dọa tính mạng, ê kíp phẫu thuật lập tức tiến hành mở ngực cấp cứu, lấy ra một mảnh kéo bị gãy nằm sâu trong lồng ngực. Mảnh kéo gây rách rộng cả hai thùy phổi trái và chảy máu lượng lớn vào khoang màng phổi.

Các bác sĩ đã khâu phục hồi phổi bị rách, kiểm soát chảy máu; đồng thời phẫu thuật nội soi ổ bụng để khâu cầm máu vết thương gan, kết hợp hồi sức tích cực.

Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch, sức khỏe tạm ổn định, có thể ăn uống và đi lại.

Theo Bệnh viện Nhân dân 115, ca bệnh cho thấy vai trò quan trọng của sự phối hợp giữa Khoa Cấp cứu, các chuyên khoa ngoại và gây mê hồi sức. Từ nhận diện tổn thương tiềm ẩn, chẩn đoán hình ảnh đến phẫu thuật cấp cứu và hồi sức, các ê kíp đã phối hợp kịp thời để cứu sống người bệnh.

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