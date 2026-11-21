Ngày 21.11, Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng. Bệnh nhân bị thanh sắt đâm xuyên từ vùng gò má phải, đi sâu vào ổ mắt và nền sọ, đe dọa tổn thương não cùng nhiều cấu trúc thần kinh quan trọng.

Trước đó, bệnh nhân L.V.L (54 tuổi, ở TP.HCM) được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu sau tai nạn xảy ra tại một garage sửa chữa ô tô. Trong lúc nằm dưới gầm xe tải để sửa chữa, bất ngờ một thanh kim loại đâm xuyên vào vùng mặt, ngay vị trí gò má phải.

Kết quả chụp CT-Scanner và X-quang sọ não cho thấy thanh sắt xuyên từ vùng gò má phải, đi sâu vào ổ mắt và nền sọ. Hình ảnh tái tạo 3D thể hiện rõ đường đi của dị vật và mức độ tổn thương các cấu trúc xương vùng sọ mặt.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy thanh sắt cắm vào người bệnh và gây ra chấn thương nặng ẢNH: BVCC

Ngay tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ ngoại thần kinh, răng hàm mặt và mắt cùng đánh giá tổn thương, xác định đây là vết thương phức tạp và thống nhất phương án phẫu thuật cấp cứu an toàn, hiệu quả.

Phẫu thuật viên quyết định lựa chọn đường tiếp cận từ trong hộp sọ, mở nửa hộp sọ để từng bước tiếp cận nền sọ và vị trí thanh sắt đang cắm chặt vào cấu trúc xương.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận trần ổ mắt và nền sọ bị phá hủy nghiêm trọng, các cấu trúc bên trong ổ mắt phải bị tổn thương nặng nề. Đặc biệt, dây thần kinh thị giác phải bị tổn thương không hồi phục.

Ê kíp tiến hành lấy dị vật, xử lý các tổn thương và phục hồi vùng nền sọ nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật.

Sau mổ, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, tình trạng sức khỏe hiện cải thiện.

Thanh sắt được lấy ra từ đầu bệnh nhân ẢNH: BVCC

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115, thách thức lớn nhất trong quá trình phẫu thuật là hình dạng của thanh sắt. Dị vật có đầu tù và một khuyết tròn ở giữa, khiến nó găm rất chặt vào xương, đặc biệt khó lấy ra. Nếu không kiểm soát tốt lực và hướng rút dị vật, bác sĩ có thể gây tổn thương não tiến triển hoặc làm tổn thương thêm những cấu trúc thần kinh quan trọng.

Một vấn đề khác là phục hồi nền sọ. Khi nền sọ bị phá hủy, nguy cơ rò dịch não tủy rất cao. Đây là biến chứng đáng lo ngại vì có thể dẫn đến nhiễm trùng kéo dài, viêm màng não và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hồi phục của người bệnh.

Các bác sĩ cho biết, với những trường hợp chấn thương như trên, thành công của phẫu thuật không chỉ nằm ở việc lấy được dị vật mà còn phải kiểm soát tổn thương não, phục hồi hàng rào bảo vệ nền sọ và hạn chế tối đa các biến chứng về sau.

Trước đó, Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận 1 ca bệnh tương tự. Bệnh nhân trong lúc sửa chữa ô tô bị sụp con đội và bị ô tô đè lên. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng dập phổi, gãy xương sườn, tràn máu màng phổi... Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người lao động sử dụng cầu nâng hoặc chân chống chuyên dụng khi sửa xe dưới gầm, không dùng kích thủy lực hay thiết bị nâng tạm. Cần kiểm tra dụng cụ, tuân thủ quy trình an toàn và trang bị bảo hộ. Nếu bị dị vật đâm xuyên đầu mặt, không tự ý rút dị vật, cần cố định, hạn chế di chuyển và nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện có khả năng phẫu thuật chuyên sâu.