Tháng 12.1938, máy bay đưa vua Bảo Đại từ Tây nguyên về Sài Gòn. Tại Tân Sơn Nhất, lính bồng súng, thổi kèn chào. Ô tô chở nhà vua đến Bệnh viện (BV) Grall, tiền thân BV Nhi đồng 2 (14 Lý Tự Trọng, TP.HCM). Sau 45 ngày bó bột, xương vẫn chưa liền, vua Bảo Đại phải tiếp tục điều trị.

Cổng Bệnh viện Nhi đồng 2 Ký họa của sinh viên Phạm Gia Phong, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

Theo báo Đông Tây thời đó, do mải mê săn bắn, vua Bảo Đại đã sa hố gãy chân. Nhưng trong hồi ký của mình, nhà vua kể đang đá bóng ở Buôn Ma Thuột thì sa chân vào một hố kiến bị gãy xương trên mắt cá. Tuy nhiên, trong sách Bảo Đại, hay là những ngày cuối cùng của vương quốc An Nam, Daniel Grandclément ghi nhận lời đồn trong giới cận thần rằng một người chồng ghen tuông đã làm vua bị thương. Một số bài báo sau này còn kể thành chuyện người chồng Pháp rút súng bắn gãy chân vua Bảo Đại. Tuy nhiên, Grandclément không xác nhận có phát súng.

Nhà nguyện trong khuôn viên Bệnh viện Grall, là nơi cầu nguyện của bệnh nhân cũng như cử hành nghi thức tang lễ cho các bác sĩ quân y trước khi an táng Ký họa của KTS Duy Huỳnh

Ít ai ngờ những dãy nhà cổ ở BV Nhi đồng 2 vốn được xây theo mẫu doanh trại lính Pháp. Sử gia Tim Doling cho biết cơ sở quân y thuở đầu chỉ có vài phòng bệnh, thùng bánh quy được dùng làm ghế. Cuối thập niên 1870, BV được xây lại tại khu đất hiện nay, với các dãy nhà khung sườn sắt tiền chế, gạch đặt trên nền đá, nối bằng hành lang có mái. Hiên rộng, cửa lá sách, vườn cây giúp phòng bệnh tránh nắng, đón gió, thích hợp với khí hậu nhiệt đới.

Bệnh viện Nhi đồng 2 trước là Bệnh viện Grall, do Pháp xây Ký họa của SV Nguyễn Minh Quân - Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM

Bức phù điêu tưởng niệm hai nhà khoa học Albert Calmette và Alexandre Yersin được dựng năm 1963 trong Bệnh viện Nhi đồng 2 Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Cấu trúc các tòa nhà trong khuôn viên đều là sườn sắt tiền chế đem ráp lại trên nền bằng đá. Mọi vật liệu được mang từ Pháp sang Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Cổng chính bệnh viện trên đường Lý Tự Trọng vẫn còn dáng vẻ ngày xưa Ký họa của KTS Linh Hoàng

Góc vòm cũ nép sau hàng me vẫn giữ được một khoảng lặng rất riêng Ký họa của KTS Mạnh Nguyễn

Hơn một thế kỷ trôi qua, mái ngói, ô cửa vòm và chiếc cổng vẫn lưu giữ một phần ký ức Sài Gòn xưa Ký họa của KTS Mạnh Nguyễn

Tấm bảng đồng tại khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng 2 (trước đây là Bệnh viện Grall ở Sài Gòn), tôn vinh hai nhà bác học Alexandre Yersin (1863 - 1943) và Albert Calmette (1863 - 1933) Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Trải qua cả thế kỷ dài, hàng me cổ thụ đã chứng kiến biết bao thân phận ở đây Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Viện Pasteur đầu tiên ngoài nước Pháp ra đời trong một gian nhà của bệnh viện này Ký họa của KTS Duy Huỳnh

BV Nhi đồng 2 từng là nơi ra đời Viện Pasteur đầu tiên ngoài nước Pháp, do bác sĩ Albert Calmette thành lập. Tại đây ông tổ chức sản xuất vắc xin phòng bệnh dại, đậu mùa. Bây giờ vẫn còn tấm bia mang chân dung hai nhà khoa học Albert Calmette và Alexandre Yersin (người thành lập Viện Pasteur Nha Trang, tìm ra vi khuẩn dịch hạch).

Năm 1925, BV mang tên Grall, tưởng nhớ một bác sĩ quân y người Pháp. Đến năm 1978, nơi này chuyển thành BV Nhi đồng 2.

Những dãy hành lang vòm vẫn còn, nhưng không hoàn toàn nguyên gốc: một số khối hai tầng được nâng lên ba tầng trong đợt cải tạo 1991 - 1995. Được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố năm 2016, BV Nhi đồng 2 đang chuẩn bị tu bổ tám khối nhà với kinh phí khoảng 360 tỉ đồng.