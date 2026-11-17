Ngày 17.11, Viện Pasteur TP.HCM tổ chức hội nghị khoa học năm 2026 với chủ đề "Nghiên cứu vì sức khỏe cộng đồng: Thích ứng và Đổi mới", hướng đến chào mừng 135 năm hình thành và phát triển của viện (1891 – 2026).

Những thành tựu nổi bật của Viện Pasteur TP.HCM

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận đánh giá, trải qua 135 năm, Viện Pasteur TP.HCM đã khẳng định vai trò trong lĩnh vực y tế dự phòng và nghiên cứu khoa học, đóng góp quan trọng vào công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển vắc xin, sinh phẩm y tế, đào tạo và hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống y tế cả nước.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Trong những dấu ấn nổi bật, viện đã phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên tại Việt Nam năm 1990 và xác nhận trường hợp bại liệt cuối cùng năm 1996.

Năm 2003, viện là đơn vị đầu tiên giải mã thành công toàn bộ gien vi rút cúm A/H5N1, cung cấp dữ liệu bản đồ gien và thực hiện xét nghiệm chẩn đoán các trường hợp nghi nhiễm cúm A/H5N1 từ 126 đơn vị phía nam. Thành tựu này góp phần theo dõi sự biến đổi của vi rút, hỗ trợ nghiên cứu sản xuất vắc xin và nghiên cứu chuyên sâu về vi rút cúm ở người và gia cầm.

Trong giai đoạn 2001 - 2010, viện còn nghiên cứu, phát hiện vi rút Enterovirus 71 gây viêm não cấp ở trẻ em lần đầu tiên tại Việt Nam. Tiếp nối những thành tựu này, năm 2016, viện phát hiện và công bố ca nhiễm Zika, năm 2020 xác nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên và năm 2022 xác nhận ca bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam.

Ban lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động Viện Pasteur TP.HCM ẢNH: VIỆN PASTEUR TP.HCM

Bên cạnh những dấu ấn trong phát hiện, giám sát dịch bệnh, viện còn có những đóng góp trong nghiên cứu vắc xin BCG phòng bệnh lao cho trẻ em, thực hiện 7 đề tài khoa học cấp nhà nước và hơn 20 thử nghiệm lâm sàng vắc xin. Viện cũng là đầu mối triển khai các thử nghiệm lâm sàng vắc xin quy mô lớn.

Theo Thứ trưởng Lê Đức Luận, những đóng góp của viện khó đo đếm bằng số người bệnh được cứu sống hay thoát khỏi dịch bệnh. Những đóng góp này đã tạo nền tảng quan trọng cho hệ thống giám sát, cảnh báo sớm và khống chế dịch bệnh.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh

PGS-TS-BS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho biết những thành tựu trong 135 năm là kết quả của tâm huyết, trí tuệ và sự cống hiến của nhiều thế hệ, đặc biệt là đội ngũ nhà khoa học của viện.

PGS-TS-BS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo ông Trung, hội nghị khoa học năm 2026 là diễn đàn chia sẻ kết quả nghiên cứu, cập nhật những tiến bộ khoa học và công nghệ, đồng thời thúc đẩy trao đổi chuyên môn, kết nối hợp tác giữa các nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ y tế trong nước, quốc tế.

Các nội dung trọng tâm của hội nghị tập trung vào 3 định hướng chính: bệnh mới nổi và tái nổi; tiến bộ và thách thức trong lĩnh vực vắc xin; dự báo dịch bệnh và công nghệ y sinh.

Trong đó, phiên chuyên đề về bệnh mới nổi và tái nổi có các báo cáo về sự tái xuất hiện của vi rút EV71 C1 liên quan đến bệnh tay chân miệng, tình hình dịch sởi, tỷ lệ muỗi Aedes nhiễm vi rút Dengue tại khu vực phía nam...

Bên cạnh đó, hội nghị còn đề cập những vấn đề thiết thực trong y tế công cộng như giám sát và đáp ứng dịch bệnh, nghiên cứu bệnh truyền nhiễm, ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng, cũng như đổi mới các giải pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trong bối cảnh những thách thức về sức khỏe ngày càng đa dạng, phức tạp, hội nghị kỳ vọng thúc đẩy kết nối giữa nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và thực tiễn y tế, góp phần nâng cao năng lực giám sát, dự báo và đáp ứng dịch bệnh.

Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận đề nghị Viện Pasteur TP.HCM tập trung các nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, viện cần phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao chất lượng chuyên môn và năng lực nghiên cứu độc lập; xây dựng đội ngũ chuyên môn sâu, tăng cường đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho y tế địa phương.

Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong nghiên cứu, xét nghiệm, giám sát dịch bệnh.

Thứ trưởng cũng đề nghị viện mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, tăng cường trao đổi chuyên gia, phối hợp nghiên cứu, qua đó khẳng định vị thế trong cộng đồng khoa học khu vực và quốc tế.