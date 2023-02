Bệnh viện ở Cần Thơ đạt chuẩn vàng trong điều trị đột quỵ của châu Âu

Sáng 2.2, tin từ Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Trung ương Cần Thơ cho hay, bệnh viện vừa nhận được chứng nhận chuẩn chất lượng vàng từ Hội Đột quỵ châu Âu.

Để đạt được chứng nhận này, năm 2022, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho khoảng 2.000 bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não, quy trình cấp cứu tối ưu, tỷ lệ tái thông khoảng 6,5% (tỷ lệ tái thông đạt chuẩn vàng là 5 - 15% - PV).

Bệnh nhân đột quỵ sau can thiệp được điều trị phục hồi tại BVĐK Trung ương Cần Thơ ĐÌNH TUYỂN

Từ năm 2007, chương trình chứng nhận chuẩn điều trị của các đơn vị đột quỵ và trung tâm đột quỵ được Ủy ban chấp hành Hội Đột quỵ châu Âu thành lập, sau này được phát triển, duy trì bởi Hội Đột quỵ Thế giới. Mục đích là thiết lập các tiêu chuẩn trong điều trị đột quỵ, cải thiện chất lượng và thống nhất trong chăm sóc bệnh nhân, giảm bớt sự chênh lệch trong điều trị đột quỵ giữa các quốc gia. Để đạt được chuẩn này các trung tâm phải thỏa mãn một loạt tiêu chí khắt khe về quy trình điều trị cấp cứu đột quỵ cấp, khả năng huấn luyện con người, trang thiết bị chẩn đoán, sự phối hợp giữa các khoa liên quan trong quá trình điều trị bệnh nhân.

Chăm sóc cho bệnh nhân bị đột quỵ nặng tại BVĐK Trung ương Cần Thơ ĐÌNH TUYỂN

Cụ thể, để đạt chứng nhận chuẩn chất lượng vàng từ Hội Đột quỵ châu Âu, BVĐK Trung ương Cần Thơ phải đáp ứng được 8 tiêu chí nghiêm ngặt về: Tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não được điều trị thuốc tiêu sợi huyết trước 60 phút và trước 45 phút; Tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não được bắt đầu can thiệp mạch máu não trước 120 phút và trước 90 phút; Tỷ lệ tái thông được mạch máu bị nghẽn tắc (trên tổng số bệnh nhân nhập viện); Tỷ lệ bệnh nhân nghi ngờ đột quỵ được chụp CTScan (Chụp cắt lớp vi tính) hoặc MRI (Chụp cộng hưởng từ)…

Theo TS.BS Hà Tấn Đức, Trưởng khoa Đột quỵ, BVĐK Trung ương Cần Thơ, cấp cứu đột quỵ nhồi máu não là một trong những cấp cứu khẩn cấp chạy đua với thời gian để tái thông mạch máu bị tắc. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa đóng vai trò quan trọng nhất để giúp rút ngắn tối đa thời gian bệnh nhân được điều trị đặc hiệu. Việc bệnh viện áp dụng quy trình chăm sóc bệnh nhân đột quỵ theo các tiêu chuẩn của Hội đột quỵ châu Âu, giúp nhất quán trong quá trình điều trị, tăng khả năng điều trị thành công cho người bệnh.

Hai liệu pháp điều trị đặc hiệu cho đột quỵ nhồi máu não là tiêu sợi huyết và lấy huyết khối qua can thiệp trên máy DSA ĐÌNH TUYỂN

Cũng theo BS Đức, 2 liệu pháp điều trị đặc hiệu cho đột quỵ nhồi máu não là tiêu sợi huyết và lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học. Khả năng hồi phục của bệnh nhân càng cao khi đến bệnh viện để được điều trị đặc hiệu càng sớm. Trong năm 2022, BVĐK Trung ương Cần Thơ đã sử dụng liệu pháp tiêu sợi huyết cho 100 bệnh nhân, và liệu pháp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học 135 bệnh nhân. "Có thể nói tiêu chuẩn chất lượng vàng trong điều trị đột quỵ là thước đo để các đơn vị đột quỵ biết vị trí của mình đang ở đâu, là động lực để các đơn vị phấn đấu, nỗ lực nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân", TS.BS Hà Tấn Đức nói.

Hiện tại, BVĐK ương Cần Thơ có 3 ê kíp can thiệp đột quỵ, với 3 hệ thống máy DSA (hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền) dùng cho can thiệp mạch máu nên có thể cùng lúc triển khai can thiệp cho nhiều bệnh nhân đột quỵ vào viện cấp cứu.

Năm 2023, bệnh viện dự kiến sẽ mở rộng khoa Đột quỵ thành lập Trung tâm Đột quỵ để đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng gia tăng của người dân khu vực ĐBSCL.