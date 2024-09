Bệnh viện Quân y 120 sáng đẹp phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ'

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 (thứ 6 từ phải qua), chụp ảnh lưu niệm với CB-CNV Bệnh viện Quân y 120 ẢNH: TRẦN NGỌC CƯỜNG

Chủ động sáng tạo, triển khai nhiều kỹ thuật điều trị mới

Phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" tại Bệnh viện Quân y 120 được phát huy với nhiều đề tài khoa học và đẩy mạnh phát triển chuyên môn kỹ thuật theo hướng "đi tắt đón đầu", chú trọng lĩnh vực ngoại khoa và truyền nhiễm.

Năm 2024, bệnh viện đăng ký 11 đề tài nghiên cứu khoa học; trong đó đã nghiệm thu cơ sở 4 đề tài. Triển khai nhiều kỹ thuật mới như: thay khớp háng, khớp gối toàn phần, bán phần; phẫu thuật sọ não, cắt tử cung toàn phần, bán phần, phẫu thuật thẩm mỹ; phẫu thuật mắt chuyên sâu; nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối, vai, tổn thương gân, cơ chóp xoay; nội soi thực quản dạ dày, đại tràng bằng ống mềm, phát triển nội soi can thiệp; lọc máu HDF Online... Phẫu thuật cấp cứu thành công nhiều ca bệnh khó như: chấn thương sọ não nặng, mổ sỏi túi mật trên thai phụ; phẫu thuật u xơ tử cung lớn, u não khổng lồ…

Điều dưỡng Nguyễn Thị Hiếu báo cáo thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 (thứ 2 từ trái qua) về công tác tư vấn, hỗ trợ bệnh nhân phẫu thuật u não tại Bệnh viện Quân y 120 ẢNH: TRẦN NGỌC CƯỜNG

Bên cạnh đó, bệnh viện triển khai một số dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao, đưa vào hoạt động khu khám VIP. Đây là khu vực khám theo yêu cầu, đáp ứng khám chữa bệnh chuyên sâu, tạo điều kiện cho bộ đội và nhân dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm số lượng bệnh chuyển lên tuyến trên, chủ động điều trị tại chỗ, giảm chi phí và thời gian chờ của người bệnh.

Phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" ở Bệnh viện Quân y 120 còn thể hiện rõ ở tinh thần chủ động, sáng tạo, vươn lên làm chủ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là nhân tố quyết định nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác khám và điều trị bệnh. Đảng ủy Bệnh viện đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện tại, bệnh viện thanh toán song song chi phí khám chữa bệnh không dùng tiền mặt, sử dụng đầu đọc CCCD thay thẻ BHYT và ứng dụng VNeID; triển khai bệnh án điện tử nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho bộ đội và nhân dân đến khám, điều trị.

Phẫu thuật u não tại Bệnh viện quân y 120 ẢNH: TRẦN NGỌC CƯỜNG

Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác

Cùng với đó, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua xây dựng "Đơn vị quân y 5 tốt", "Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác", gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng bệnh viện vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu". Năm 2023, bệnh viện được Bộ Quốc phòng tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng"; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy". Tại Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2019 - 2024, bệnh viện được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc, tiêu biểu phong trào thi đua Quyết thắng".

Thầy thuốc ưu tú, Đại tá, BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 ẢNH: TRẦN NGỌC CƯỜNG

Trong giai đoạn hiện nay, giữ gìn và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" vừa là đòi hỏi khách quan từ yêu cầu nhiệm vụ xây dựng phát triển đơn vị; vừa là tình cảm, trách nhiệm của CB - CNV Bệnh viện Quân y 120. Cùng với lòng nhiệt tình, say mê nghề nghiệp của đội ngũ thầy thuốc, Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện còn đặc biệt chăm lo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thường xuyên cử cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đi học tập, bồi dưỡng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, Bệnh viện Quân y 175 và các bệnh viện lớn khác…

Nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch chỉ đạo hoạt động thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp, hiệu quả, Bệnh viện Quân y 120 đã phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, vượt khó, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 7 tháng đầu năm 2024, bệnh viện hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn - nhiệm vụ quân sự quốc phòng, như: khám bệnh trên 190.000 ca, đạt 75% so với kế hoạch năm, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2023; thu dung tăng 20%, phẫu thuật tăng 15%, cấp cứu tăng 5%, xét nghiệm tăng 6%, chẩn đoán hình ảnh tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023. Công tác tự chủ tài chính đạt 70% doanh thu và 97% lợi nhuận theo chỉ tiêu được giao năm 2024; miễn giảm tiền viện phí trên 200 triệu đồng; tổ chức 15 đoàn công tác đi khám, chữa bệnh; tặng quà, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên 4.000 lượt người với kinh phí trên 2,8 tỉ đồng.

Bệnh viện Quân y 120 tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người dân tại xã Vĩnh Phú, H.Giồng Riềng, Kiên Giang ẢNH: TRẦN NGỌC CƯỜNG

Trong thời gian tới, Bệnh viện Quân y 120 tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn lời dạy của Bác Hồ "Lương y phải như từ mẫu" và thực sự "Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật", xây dựng bệnh viện mẫu mực tiêu biểu, phong cách phục vụ chuyên nghiệp "Tận tâm - Chu đáo - An toàn - Hiệu quả" đem đến sự hài lòng của người bệnh, góp phần tô thắm hình ảnh người thầy thuốc quân y sáng đẹp phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ".