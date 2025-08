Bệnh viện Quốc tế City đón nhận giải thưởng danh giá, khẳng định vị thế tiên phong

Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định uy tín và vị thế của Bệnh viện Quốc tế City trong ngành y tế tư nhân chất lượng cao tại Việt Nam và khu vực.

Khẳng định thương hiệu với giải thưởng "Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á 2025"

Ngày 28.6.2025, Bệnh viện Quốc tế City vinh dự được Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á trao tặng danh hiệu "Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á 2025". Giải thưởng được xét duyệt dựa trên các tiêu chí khắt khe về chất lượng dịch vụ, uy tín thương hiệu, hệ thống quản lý chất lượng và đóng góp cho cộng đồng.

Bệnh viện Quốc tế City liên tiếp nhận hai giải thưởng danh giá trong năm 2025

ThS-BS Trần Quốc Thành - Giám đốc Điều hành Bệnh viện Quốc tế City chia sẻ: "Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của chúng tôi nhằm mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao, nhân văn và khác biệt. Chúng tôi tin rằng mỗi điểm chạm là một trải nghiệm hạnh phúc và luôn kiên định với mục tiêu đặt người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động".

ThS-BS Trần Quốc Thành - Giám đốc Điều hành chia sẻ sau sự kiện

Bệnh viện Quốc tế City sở hữu quy mô 320 giường bệnh, 16 chuyên khoa cùng đội ngũ hơn 400 y bác sĩ, chuyên gia hàng đầu. Bệnh viện đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất hiện đại, ứng dụng các công nghệ y khoa tiên tiến như:

Công nghệ nuôi phôi Timelapse kết hợp AI

Chụp cắt lớp quang học OCT mạch vành

Hệ thống chụp mạch máu xóa nền DSA Artis zee

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị

Đặc biệt, với phương châm "Nâng tầm y học Việt, bắt nhịp xu hướng thế giới", Bệnh viện Quốc tế City không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm y tế chuẩn quốc tế cho người dân trong và ngoài nước.

Trung tâm IVF - Top 10 Trung tâm Hỗ trợ sinh sản tốt nhất Việt Nam

Tháng 7.2025, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Center - Bệnh viện Quốc tế City tiếp tục được vinh danh trong "Top 10 Trung tâm Hỗ trợ sinh sản tốt nhất Việt Nam" trong khuôn khổ chương trình "The Best of Vietnam 2025" do Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo tổ chức.

Trung tâm IVF còn chú trọng chăm sóc toàn diện, hỗ trợ tâm lý cho các cặp đôi trong suốt hành trình điều trị

Trung tâm IVF của Bệnh viện Quốc tế City là nơi tiên phong mang đến dịch vụ hỗ trợ sinh sản chất lượng 5 sao với chi phí hợp lý, giúp hàng trăm gia đình chạm đến ước mơ làm cha mẹ. Tỷ lệ thành công cao tại trung tâm là nhờ việc ứng dụng hàng loạt công nghệ hiện đại:

Nuôi phôi Timelapse kết hợp AI giúp theo dõi sự phát triển phôi liên tục mà không cần lấy ra khỏi tủ nuôi cấy.

Công nghệ thủy tinh hóa trữ đông và rã phôi Ultra Fast Warming cho tỷ lệ sống sau rã đông đạt gần 100%.

Theo dõi noãn và phôi 24/7 với hệ thống Cryobio 6S.

Điều trị hiếm muộn do nam giới với kỹ thuật Micro TESE tiên tiến.

Hệ thống IMS checker chống nhầm lẫn.

Bên cạnh chuyên môn, Trung tâm IVF còn chú trọng chăm sóc toàn diện, hỗ trợ tâm lý cho các cặp đôi trong suốt hành trình điều trị, góp phần mang lại niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Hành trình bền vững - Vững bước tiên phong

Hai giải thưởng danh giá không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực mạnh mẽ để Bệnh viện Quốc tế City tiếp tục phát triển và khẳng định vai trò tiên phong trong ngành y tế. Dưới sự dẫn dắt tâm huyết của Madam Trần Thị Lâm - Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm, Bệnh viện Quốc tế City không ngừng đổi mới, hoàn thiện để trở thành nơi hồi sinh hy vọng, nuôi dưỡng niềm tin và lan tỏa yêu thương.

Với tầm nhìn dài hạn và sự kiên định về chất lượng, Bệnh viện Quốc tế City cam kết tiếp tục ứng dụng các công nghệ điều trị hiện đại, nâng cao trải nghiệm dịch vụ và mở rộng cơ hội tiếp cận y tế chất lượng cao cho cộng đồng.

Top 10 bệnh viện tư nhân chất lượng cao nhất năm 2024!

Trong kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện toàn quốc năm 2024, Bệnh viện Quốc tế City đã xuất sắc góp mặt trong Top 10 bệnh viện tư nhân có chất lượng phục vụ cao nhất theo 6 nhóm nội dung của Sở Y tế.

Với 861,68/1.000 điểm, CIH đạt thành tích vượt trội ở cả 6 nhóm nội dung đánh giá. Đặc biệt, điểm số hài lòng của người bệnh nội trú đạt tuyệt đối 100/100; hài lòng người bệnh ngoại trú gần như tuyệt đối với 99,58 điểm - minh chứng rõ ràng cho chất lượng phục vụ tận tâm, chu đáo và chuyên nghiệp của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên bệnh viện.

Đây không chỉ là con số - đó là kết quả của cả một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Từ chiến lược đầu tư bài bản, sự quyết liệt của ban giám đốc, đến tinh thần đoàn kết, cống hiến của từng cán bộ nhân viên - tất cả đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: Đem đến dịch vụ y tế chuẩn quốc tế, tận tâm như người nhà, vì sức khỏe cộng đồng.

Bệnh viện Quốc tế City đạt Top 10 bệnh viện tư nhân chất lượng cao nhất năm 2024 theo 6 nhóm nội dung của Sở Y tế

Bệnh viện Quốc tế City cam kết tiếp tục đổi mới, nâng tầm dịch vụ và ứng dụng những tiến bộ y học hiện đại nhất với các dịch vụ chuyên sâu với chi phí hợp lý, giúp mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận với nền y tế chất lượng cao.

Bệnh viện Quốc tế City Địa chỉ: Số 3, đường 17A, Phường An Lạc, TP.HCM

Tổng đài: 1900 8146 | Website: https://cih.com.vn/

| Website: https://cih.com.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/BenhVienQuocTeCity