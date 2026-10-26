Bệnh viện tại TP.HCM đưa hệ thống xạ trị proton gần 2.000 tỉ đồng vào lắp đặt

Những cấu phần đầu tiên của hệ thống xạ trị proton MEVION S250-FIT được đưa vào khu vực boong-ke chuyên biệt nằm sâu dưới lòng đất tại Bệnh viện đa khoa và Ung bướu Tâm Anh (Phú Mỹ Hưng, TP.HCM), tạo tiền đề để tiếp tục xây lắp các hệ thống thiết bị phần nổi của hệ thống xạ trị hiện đại này.

Các container chứa những hợp phần thiết bị quan trọng đầu tiên của máy xạ trị proton MEVION S250-FIT được vận chuyển từ Mỹ về đến Bệnh viện Tâm Anh ẢNH: BVCC

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thế Hiển, Trưởng khoa Xạ trị, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, cho biết: “Đây là mốc quan trọng khi dự án chuyển từ bản vẽ, thiết kế và chuẩn bị hạ tầng sang giai đoạn hiện hữu bằng thiết bị thật; đánh dấu năng lực công nghệ xạ trị mới, tối tân thế giới bắt đầu được hình thành tại Việt Nam”.

Mở rộng cơ hội tiếp cận xạ trị hiện đại tại Việt Nam

Thầy thuốc nhân dân, tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, cho biết hệ thống xạ trị proton MEVION S250-FIT của Mevion Medical Systems (Mỹ) có thiết kế tinh gọn, nhờ đó có thể được lắp đặt tại khu vực boong-ke chuyên biệt của bệnh viện.

Để sớm đưa hệ thống vào sử dụng khi bệnh viện đi vào hoạt động (dự kiến vào năm 2028), các chuyên gia Mevion và Việt Nam phối hợp chặt chẽ về tiến độ sản xuất, vận chuyển và lắp đặt. Sau đợt tiếp nhận đầu tiên, các hợp phần tiếp theo dự kiến về công trình vào đầu tháng 12.2026. Việc vận chuyển, bảo quản và hạ thiết bị xuống khu vực lắp đặt được tính toán nghiêm ngặt.

Song song đó, phía bệnh viện và Mevion còn cam kết thực hiện đồng bộ và khẩn trương chuyển giao công nghệ, đào tạo bác sĩ và kỹ sư vật lý y khoa để chủ động vận hành hệ thống. Bệnh viện cũng kết nối với Đại học Stanford (Mỹ) nhằm học hỏi kinh nghiệm ứng dụng xạ trị proton trong điều trị ung thư.

Các chuyên gia hãng Mevion hướng dẫn kỹ sư Nguyễn Thị Thể Lam, Khoa Xạ trị, Bệnh viện Tâm Anh, định vị vào ghế xạ trị tư thế ngồi của máy Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Phạm Xuân Dũng, khoảng 60% người bệnh ung thư cần xạ trị. Việc đầu tư hệ thống MEVION S250-FIT được kỳ vọng mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ này tại Việt Nam, góp phần thực hiện các định hướng về phát triển khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Xạ trị proton giúp giảm tổn thương mô lành

Giáo sư - bác sĩ Quỳnh Thư Lê, chủ nhiệm bộ môn Xạ trị ung thư, Đại học Stanford (Mỹ), kiêm Giám đốc chương trình Sinh học xạ trị thuộc Viện Ung thư Stanford, cho biết xạ trị proton với năng lượng tia xạ được trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích chuyên sâu để xác định chính xác và dừng lại ngay tại vị trí khối u, qua đó giúp tăng cao hiệu quả điều trị, giảm lượng bức xạ không cần thiết, giảm tối đa độc tính và tác dụng phụ lên cơ thể so với xạ trị photon truyền thống.

Công nghệ xạ trị proton Mevion (Mỹ) khi được ứng dụng tại Bệnh viện đa khoa và Ung bướu Tâm Anh trong thời gian tới sẽ mở ra cuộc cách mạng mới trong điều trị ung thư tại Việt Nam, với hiệu quả cao tương đương thế giới và chi phí thấp hơn hàng chục lần.