Người bệnh ung thư tiếp cận xạ trị hiện đại được bảo hiểm y tế chi trả

Sáng 10.3, Bệnh viện K đã đưa vào vận hành 2 hệ thống máy xạ trị thế hệ mới cùng gần 100 trang thiết bị hiện đại, tại cơ sở 1 (phố Quán Sứ, Hà Nội).

Hệ thống máy xạ trị thế hệ mới và trang thiết bị y tế hiện đại trong chẩn đoán, điều trị ung thư chính thức vận hành tại Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ (Hà Nội) ẢNH: THÁI HÀ

Tại lễ khai trương, GS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết hệ thống xạ trị hiện đại là 2 máy xạ gia tốc Versa HD phiên bản mới nhất, cho phép triển khai đầy đủ các kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay, với mức suất liều lên đến 1.500 - 2.200 MU/phút, rút ngắn thời gian điều trị từ 10 phút xuống còn 2 - 3 phút; đồng thời và cho phép tập trung liều tối đa vào khối u, bảo vệ các cơ quan lành quanh khu vực điều trị.

Hệ thống cũng mô phỏng, theo dõi chuyển động bề mặt bệnh nhân được tích hợp; để kiểm soát chuyển động khối u theo từng nhịp thở, mang lại điều trị xạ trị chính xác, an toàn và không xâm lấn; các kỹ thuật kiểm soát hô hấp tiếp tục được ứng dụng để tối ưu hóa liều xạ trị. Quy trình xạ trị tuân thủ theo khuyến cáo của Hội xạ trị Mỹ và châu Âu, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Ngoài lĩnh vực xạ trị ung bướu, Bệnh viện K đã đầu tư hệ thống phục vụ sinh hóa - huyết học, pha chế thuốc tập trung, giải phẫu bệnh, phẫu thuật gây mê hồi sức và nội soi thăm dò chức năng; cơ sở Quán Sứ cũng bổ sung hàng trăm thiết bị phục vụ công tác chẩn đoán, sàng lọc, điều trị ung thư.

Đó là 8 hệ thống nội soi hiện đại; hơn 30 thiết bị phục vụ xét nghiệm chẩn đoán bệnh; hệ thống phẫu thuật nội soi 3D, độ phân giải rất cao cho hình ảnh chính xác; chụp MRI; máy sinh thiết vú có hút chân không; máy đốt u bằng sóng cao tần; hệ thống X-quang chụp vú kỹ thuật số; máy chụp cắt lớp vi tính có chức năng mô phỏng trong lập kế hoạch xạ 64 lớp..., được đưa vào vận hành để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người bệnh.

Đại diện Bệnh viện K cho biết, các thiết bị hiện đại phục vụ chẩn đoán, điều trị đều được bảo hiểm y tế chi trả theo mức hưởng quy định, bảo đảm quyền lợi người bệnh ung bướu có thẻ bảo hiểm y tế.

Vừa qua, Bệnh viện K được cấp vốn đầu tư 790 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước; nhận viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Nhật Bản các trang thiết bị với số tiền 1,83 tỉ yên (tương đương 300 tỉ đồng).

Các nâng cấp tại cơ sở Quán Sứ giúp giảm tải cho các cơ sở khác của Bệnh viện K, mang lại cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, đạt hiệu quả cao trong điều trị ung thư.

Trước đó, Bệnh viện K từng bị quá tải xạ trị, nhiều người bị ung thư phải xạ trị ca đêm.