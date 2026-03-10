Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người bệnh ung thư tiếp cận xạ trị hiện đại được bảo hiểm y tế chi trả

Liên Châu
Liên Châu
10/03/2026 14:23 GMT+7

Máy xạ trị hiện đại trong điều trị ung thư giúp giảm thời gian điều trị từ 10 phút còn 2 - 3 phút, bảo vệ tối đa tổ chức lành tính, được bảo hiểm y tế chi trả theo mức hưởng.

Sáng 10.3, Bệnh viện K đã đưa vào vận hành 2 hệ thống máy xạ trị thế hệ mới cùng gần 100 trang thiết bị hiện đại, tại cơ sở 1 (phố Quán Sứ, Hà Nội).

Người bệnh ung thư tiếp cận xạ trị hiện đại được bảo hiểm y tế chi trả- Ảnh 1.

Hệ thống máy xạ trị thế hệ mới và trang thiết bị y tế hiện đại trong chẩn đoán, điều trị ung thư chính thức vận hành tại Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ (Hà Nội)

ẢNH: THÁI HÀ

Tại lễ khai trương, GS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết hệ thống xạ trị hiện đại là 2 máy xạ gia tốc Versa HD phiên bản mới nhất, cho phép triển khai đầy đủ các kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay, với mức suất liều lên đến 1.500 - 2.200 MU/phút, rút ngắn thời gian điều trị từ 10 phút xuống còn 2 - 3 phút; đồng thời và cho phép tập trung liều tối đa vào khối u, bảo vệ các cơ quan lành quanh khu vực điều trị.

Hệ thống cũng mô phỏng, theo dõi chuyển động bề mặt bệnh nhân được tích hợp; để kiểm soát chuyển động khối u theo từng nhịp thở, mang lại điều trị xạ trị chính xác, an toàn và không xâm lấn; các kỹ thuật kiểm soát hô hấp tiếp tục được ứng dụng để tối ưu hóa liều xạ trị. Quy trình xạ trị tuân thủ theo khuyến cáo của Hội xạ trị Mỹ và châu Âu, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Ngoài lĩnh vực xạ trị ung bướu, Bệnh viện K đã đầu tư hệ thống phục vụ sinh hóa - huyết học, pha chế thuốc tập trung, giải phẫu bệnh, phẫu thuật gây mê hồi sức và nội soi thăm dò chức năng; cơ sở Quán Sứ cũng bổ sung hàng trăm thiết bị phục vụ công tác chẩn đoán, sàng lọc, điều trị ung thư.

Đó là 8 hệ thống nội soi hiện đại; hơn 30 thiết bị phục vụ xét nghiệm chẩn đoán bệnh; hệ thống phẫu thuật nội soi 3D, độ phân giải rất cao cho hình ảnh chính xác; chụp MRI; máy sinh thiết vú có hút chân không; máy đốt u bằng sóng cao tần; hệ thống X-quang chụp vú kỹ thuật số; máy chụp cắt lớp vi tính có chức năng mô phỏng trong lập kế hoạch xạ 64 lớp..., được đưa vào vận hành để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người bệnh.

Đại diện Bệnh viện K cho biết, các thiết bị hiện đại phục vụ chẩn đoán, điều trị đều được bảo hiểm y tế chi trả theo mức hưởng quy định, bảo đảm quyền lợi người bệnh ung bướu có thẻ bảo hiểm y tế.

Vừa qua, Bệnh viện K được cấp vốn đầu tư 790 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước; nhận viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Nhật Bản các trang thiết bị với số tiền 1,83 tỉ yên (tương đương 300 tỉ đồng). 

Các nâng cấp tại cơ sở Quán Sứ giúp giảm tải cho các cơ sở khác của Bệnh viện K, mang lại cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, đạt hiệu quả cao trong điều trị ung thư.

Trước đó, Bệnh viện K từng bị quá tải xạ trị, nhiều người  bị ung thư phải xạ trị ca đêm.

Tin liên quan

Bệnh viện thiếu máy xạ trị, cả ngàn bệnh nhân ung thư phải chuyển viện

Bệnh viện thiếu máy xạ trị, cả ngàn bệnh nhân ung thư phải chuyển viện

Mỗi năm hơn 2.000 bệnh nhân ung thư tại Vĩnh Phúc phải chuyển tuyến xa, lên Hà Nội xạ trị, do bệnh viện tỉnh chưa có đủ trang thiết bị.

Bệnh viện K lên tiếng về việc 'bệnh nhân ung thư phải chi 200k để được xạ trị'

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện k hà nội ung thư quán sứ Xạ trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận