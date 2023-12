Bệnh viện Trưng Vương đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử

Ngày 31.12, bác sĩ Huỳnh Ngọc Hớn, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) cho biết, bệnh viện đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử theo quy định tại Thông tư 46 năm 2018 của Bộ Y tế.

Theo bác sĩ Ngọc Hớn, Bệnh viện Trưng Vương đã bắt tay xây dựng bệnh án điện tử từ đầu năm 2023. Ngày 30.12, bệnh viện đã được hội đồng thẩm định của Bộ Y tế, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội TP.HCM, Hội Tin học y tế Việt Nam đánh giá đạt điều kiện cơ bản để triển khai bệnh án điện tử và hoan nghênh bệnh viện trong thời gian ngắn đã hoàn thành triển khai bệnh án điện tử theo lộ trình đặt ra của Bộ Y tế.

Đây là điều kiện cần thiết để thực hiện thay thế bệnh án giấy và giám định thanh toán hồ sơ bệnh án điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội.

"Khi thực hiện bệnh án điện tử, bệnh nhân có rất nhiều cái lợi, đó là không cần mang hồ sơ cũ, phim ảnh đi khám bệnh mà nó đã thể hiện trên hồ sơ gốc ở bệnh viện, cũng như trả kết quả điện tử cho bệnh nhân. Và Bệnh viện Trưng Vương cũng đang thiết kế ứng dụng "sổ khám bệnh điện tử" cho bệnh nhân thay vì sổ khám bệnh bằng giấy", bác sĩ Ngọc Hớn nói.

Còn với bệnh viện, khi có bệnh án điện tử thì rất đỡ trong việc in giấy, in phim và lưu trữ trong môi trường điện tử, công tác chuyên môn được nâng cao chất lượng rõ rệt.

Bên cạnh đó, sự tương tác giữa thầy thuốc với hồ sơ rất dễ, nhanh chóng tìm hiểu hồ sơ sức khỏe các đợt khám chữa bệnh cũ của bệnh nhân; chia sẻ dữ liệu cận lâm sàng trong bệnh viện với nhau; chuyển thông tin sức khỏe trong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân giữa các bệnh viện qua lại với nhau thuận tiện.



Cũng theo bác sĩ Hớn, Bệnh viện Trưng Vương tiến tới việc không in phim, không in giấy, không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy. Hiện nay các bác sĩ đã quen và rất thích đọc hình ảnh y tế của người bệnh trên ứng dụng quản lý hình ảnh hơn là đọc phim được in. Ngoài ra, việc in phim vừa gây tốn kém, ảnh hưởng môi trường và tốn kém trong công tác lưu trữ, bảo quản kho phim.

Hiện tại Bệnh viện Trưng Vương khám ngoại trú mỗi ngày 2.000 ca và 600 ca nội trú. Do đó, việc áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử sẽ mang lại lợi ích lớn cho quản lý, sử dụng và khai thác dữ liệu của người bệnh, tiết kiệm các chi phí và nâng cao chất lượng công tác chuyên môn.

Bệnh viện Trưng Vương là bệnh viện công lập thứ tư của ngành y tế TP.HCM được thẩm định đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử, cùng với Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Nhi đồng Thành phố và Bệnh viện Truyền máu huyết học.

Theo quy định mới của Bộ Y tế, đến hết năm 2026 (thay vì 2023), tất cả bệnh viện trên cả nước phải triển khai bệnh án điện tử.