Bệnh viện Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng khánh thành, hướng tới mô hình 'AI First Hospital'

Ngày 20.9.2026, Bệnh viện ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) chính thức khánh thành tại Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TP.HCM; đội ngũ cán bộ, nhân viên, thầy thuốc, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng và Bệnh viện ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ân cần thăm hỏi người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đh Quốc tế Hồng Bàng ẢNH: HIU

Sự kiện đánh dấu một bước phát triển quan trọng của Tập đoàn Nguyễn Hoàng trong việc hiện thực hóa mô hình Viện - Trường hiện đại, kết nối khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu và công nghệ trong cùng một hệ sinh thái y khoa.

Theo định hướng, Bệnh viện ĐH Quốc tế Hồng Bàng không chỉ là cơ sở khám chữa bệnh, mà còn là môi trường thực hành lâm sàng, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức y khoa cho sinh viên khối ngành Sức khỏe của HIU.

Sự kết nối giữa nhà trường và bệnh viện giúp người học có cơ hội tiếp cận thực tiễn lâm sàng trong môi trường chuyên nghiệp, đồng thời thúc đẩy hoạt động học thuật, nghiên cứu ứng dụng và cải tiến chất lượng chăm sóc người bệnh.

Lãnh đạo Tập đoàn Nguyễn Hoàng, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng cùng đội ngũ bác sĩ, CBNV đón tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác tại Bệnh viện. ẢNH: HIU

Bên cạnh đó, Bệnh viện ĐH Quốc tế Hồng Bàng định hướng xây dựng mô hình “AI First Hospital”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo xuyên suốt hành trình chăm sóc người bệnh, từ tiếp nhận, sàng lọc, chẩn đoán đến theo dõi sau điều trị.

Theo định hướng này, công nghệ được kỳ vọng hỗ trợ đội ngũ thầy thuốc trong quá trình khám, chữa bệnh, đồng thời tạo thêm điều kiện để bác sĩ dành thời gian lắng nghe, thấu hiểu và chăm sóc người bệnh, hướng đến tinh thần “phụng sự trong yêu thương”.