Bếp trưởng Christine Hà liên tiếp mở nhà hàng ở Mỹ

Trong giai đoạn này, nhà hàng chỉ phục vụ một số lượng giới hạn khách và chỉ nhận khách đặt chỗ trước. Trước đó, bếp trưởng Christine Hà từng mở một nhà hàng cũng mang tên The Blind Goat, tọa lạc ở Bravery Chef Hall (cũng thuộc Houston) nhưng chỉ hoạt động đến tháng 11 năm ngoái.

Bếp trưởng Christine Hà (ảnh nhỏ) và quang cảnh nhà hàng mới mở ở Spring Branch

The Blind Goat

The Blind Goat là đứa con tinh thần của bếp trưởng Hà và chồng kiêm cộng sự kinh doanh John Suh. Cái tên The Blind Goat có nghĩa là Dê khiếm thị, là từ ghép giữa tuổi Mùi và tình trạng mắt của nữ đầu bếp bị mất thị lực. Trong cuộc thi Nhà hàng mới tốt nhất ở Mỹ do Tổ chức James Beard (trụ sở TP.New York, bang New York) thực hiện năm 2020, mô hình nhà hàng của bếp trưởng gốc Việt cũng được vinh dự lọt vào vòng bán kết.

Chia sẻ với trang chuyên về ẩm thực và văn hóa CultureMap, bếp trưởng Christine Hà mô tả The Blind Goat ở Spring Branch lấy nguồn cảm hứng từ các khu chợ hải sản ngoài trời ở Việt Nam và kết hợp nét hiện đại, sang trọng của Houston. Thực đơn chủ đạo của nhà hàng là những món ăn đường phố của VN và được phục vụ theo phong cách hiện đại. Đến tháng 4, chi nhánh cùng tên ở Stuffed Belly cũng tại Houston sẽ chính thức mở cửa theo mô hình drive-thru, tức người mua hàng đến quầy đặt, lấy món ăn và rời đi mà không phải bước xuống xe.

Bếp trưởng Christine Hà là đầu bếp tài năng bất chấp tình trạng khiếm thị. Phải mất 7 năm sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi MasterChef, cô mới quyết định mở nhà hàng đầu tiên.