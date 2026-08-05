Better Choice Awards 2026 thêm hạng mục mới

Chiều 5.8 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, Hà Nội), NIC phối hợp cùng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Công ty cổ phần VCCorp công bố khởi động Giải thưởng Better Choice Awards 2026 (BCA 2026) với chủ đề "Innovation Beyond Borders - Đổi mới Vượt biên giới".

Sự kiện đánh dấu mốc phát triển mới của giải thưởng thường niên mang tầm quốc gia nhằm cổ vũ các giá trị đổi mới sáng tạo ứng dụng trong đời sống. Năm nay, bên cạnh các nhóm giải thưởng quen thuộc như Smart Choice Awards (công nghệ tiêu dùng), Car Choice Awards (hệ sinh thái di chuyển) và Innovative Choice Awards (sáng kiến đổi mới trải nghiệm), chương trình lần đầu tiên ra mắt hạng mục Nation Builders Awards nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của đất nước.

Đại diện Ban tổ chức BCA 2026 chia sẻ về những điểm mới của mùa giải năm nay Ảnh: Anh Quân

Hạng mục Nation Builders Awards được xây dựng theo hai mạch xét chọn song song. Mạch thứ nhất do Hội đồng chuyên gia thẩm định, tập trung ghi nhận các đơn vị có thành tựu ở các trục hạ tầng, năng lượng, tài chính quốc gia và công nghệ chiến lược. Mạch thứ hai là bình chọn "Kiêu hãnh Việt Nam", nơi người tiêu dùng trực tiếp bình chọn để tìm ra Thương hiệu kiêu hãnh Việt Nam của năm.

Nhấn mạnh về định hướng đánh giá, đại diện Ban tổ chức cho biết: "Chương trình đóng vai trò là cầu nối đưa các giá trị đổi mới sáng tạo đến gần hơn với thị trường. Việc ghi nhận các sản phẩm, giải pháp tạo ra giá trị thực tiễn không chỉ thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái công nghệ phát triển bền vững".

Sự kiện trao giải dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10.2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), nằm trong chuỗi hoạt động chung nhằm cụ thể hóa định hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.