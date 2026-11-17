Ngày 16.11, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật thu âm Mỹ công bố danh sách đề cử Grammy lần thứ 69. Trong đó, Beyoncé góp mặt ở hạng mục Trình diễn R&B solo xuất sắc (Best R&B Solo Performance) với ca khúc Morning dew (Donk). Đây là đề cử thứ 100 trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, đưa cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên đạt cột mốc này kể từ khi giải thưởng ra đời.

Morning Dew (Donk) sẽ cạnh tranh cùng Out the window của Kehlani, Let me của Victoria Monét, Pressha của Jill Scott và What you need của Tems.

Với đề cử mới nhất, nữ ca sĩ chính thức đạt ngưỡng 100, bỏ xa nhiều tên tuổi khác trong danh sách những nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất lịch sử Grammy. Theo thống kê được Billboard cập nhật, xếp sau Beyoncé lần lượt là Jay-Z với 89 đề cử, Paul McCartney với 86 đề cử và Quincy Jones với 80 đề cử.

Beyoncé là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn của ngành công nghiệp âm nhạc thế giới Ảnh: REUTERS

Beyoncé giữ kỷ lục về số tượng vàng Grammy

Không chỉ dẫn đầu về số lần được đề cử, Beyoncé hiện còn là nghệ sĩ sở hữu nhiều chiến thắng Grammy nhất lịch sử với 35 tượng vàng. Năm 2023, cô vượt qua nhạc trưởng Georg Solti để xác lập kỷ lục này, sau khi giành thêm bốn giải thưởng và nâng tổng số chiến thắng lên 32.

Đến Grammy 2025, nữ ca sĩ tiếp tục bổ sung ba giải thưởng vào bộ sưu tập của mình nhờ album Cowboy Carter. Đáng chú ý, sản phẩm mang về cho cô chiến thắng đầu tiên ở hạng mục Album của năm sau nhiều lần được đề cử. Cô cũng giành giải Album nhạc đồng quê xuất sắc và Trình diễn nhạc đồng quê theo nhóm hoặc song ca xuất sắc với ca khúc II most wanted, kết hợp cùng Miley Cyrus.

Theo The FADER, Morning dew (Donk) là một bản thu từng được lưu trữ trước khi được Beyoncé phát hành chính thức. Ca khúc xuất hiện trong dịp kỷ niệm 20 năm album phòng thu thứ hai B'Day của nữ ca sĩ. Sản phẩm cũng thu hút sự chú ý sau khi bản thu chưa phát hành lan truyền trên TikTok.

Hành trình Grammy của Beyoncé bắt đầu từ năm 2000, khi cô nhận những đề cử đầu tiên cùng nhóm Destiny's Child. Sau đó, nữ ca sĩ từng bước khẳng định vị trí trong ngành công nghiệp âm nhạc với sự nghiệp solo, liên tục được ghi nhận ở nhiều thể loại như R&B, pop, dance và nhạc đồng quê.

Những album như Lemonade, Renaissance và Cowboy Carter góp phần tạo nên dấu ấn trong sự nghiệp của cô. Đặc biệt, album Cowboy Carter cho thấy sự chuyển hướng đáng chú ý của Beyoncé khi thử sức với dòng nhạc đồng quê, đồng thời mang về chiến thắng quan trọng trong sự nghiệp Grammy của nữ ca sĩ.

Grammy lần thứ 69 dự kiến diễn ra ngày 7.2.2027 tại Los Angeles, Mỹ.