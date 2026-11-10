Siêu mẫu Anh Thư được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất ở tuổi 44

Trong danh sách vừa được công bố của TC Candler, siêu mẫu Anh Thư xuất hiện cùng dàn sao quốc tế như Kim Yoo Jung, Cedra Ammara, Teong Li Ying, Melanie Shiraz… Ở tuổi 44, Anh Thư vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ cùng body chuẩn. Việc được góp mặt trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất năm 2026 được xem là minh chứng cho sắc vóc của diễn viên Tuyết nhiệt đới ở thời điểm hiện tại.

Sắc vóc của Anh Thư khiến nhiều người xuýt xoa Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, Anh Thư cho biết cô không khỏi bất ngờ khi nhận được thông tin từ bạn bè, người hâm mộ. Với nữ siêu mẫu, được đề cử đã là niềm hạnh phúc nhưng điều khiến cô xúc động hơn chính là tình cảm mọi người dành cho mình, dù từng có quãng thời gian diễn viên 8X gần như vắng bóng trong thị trường giải trí.

Anh Thư bộc bạch: “Đọc những lời ủng hộ, thấy các bạn hào hứng chia sẻ thông tin, tôi vừa vui vừa thương. Làm nghề bao nhiêu năm, đến hôm nay vẫn được khán giả yêu thương và có thêm những bạn trẻ quan tâm đến mình, đó là điều rất quý với tôi. Chưa biết kết quả thế nào, nhưng nhận được tình cảm như vậy là tôi đã thấy mình có quà rồi”.

Bí quyết giữ sắc vóc của Anh Thư

Sở hữu hình thể chuẩn, cô tự tin biến hóa ở nhiều phong cách thời trang khác nhau Ảnh: NVCC

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn sắc vóc ở tuổi 44, Anh Thư cho biết cô chăm sóc bản thân khá đơn giản, chỉ chọn những gì phù hợp và cố gắng duy trì đều đặn. Người đẹp dành thời gian tập gym, chăm sóc da nhưng không quá nhiều bước. Dù thừa nhận bản thân là người mê ăn uống nhưng Anh Thư cũng tự nhắc nhở mình để duy trì vóc dáng như hiện tại.

Cô nói: “Tôi quan tâm cả sức khỏe lẫn tinh thần. Mình khỏe, có thời gian nghỉ ngơi, bớt ôm những chuyện khiến mình nặng lòng thì vẻ ngoài cũng tươi tắn hơn. Tôi muốn mình trông khỏe khoắn, có sức sống và vẫn giữ được nét riêng”.

Khi làm trong lĩnh vực nghệ thuật, Anh Thư cũng có những áp lực về việc duy trì sắc vóc. Bởi cô quan niệm rằng “làm nghề xuất hiện trước công chúng thì mình có ý thức giữ gìn ngoại hình”. Cô nói: “Đến một buổi chụp, lên sân khấu hay nhận một vai diễn, tôi đều muốn mình chuẩn bị chỉn chu. Đó cũng là sự tôn trọng công việc và những người đang làm cùng mình”.

Thời gian qua, Anh Thư gây chú ý khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên ở The Face Vietnam 2026 Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, Anh Thư không đặt mục tiêu trẻ mãi hoặc phải giữ nhan sắc như 20 năm trước. Chân dài 8X cho rằng mỗi độ tuổi có một vẻ đẹp khác nhau và chính những trải nghiệm sống cũng tạo nên sức hút, thần thái cho người phụ nữ. “Tôi vẫn chăm chút cho mình, vẫn thích được khen đẹp chứ, chỉ là càng trưởng thành, tôi càng muốn mình vừa đẹp, vừa khỏe, vừa sống thoải mái với chính mình”, cô cho hay.

100 gương mặt đẹp nhất thế giới (nữ) là danh sách thường niên được trang phê bình độc lập về sắc đẹp TC Candler công bố, bắt đầu từ năm 1990. Ngoài ra còn có danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới lần đầu công bố vào năm 2014.

Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt cũng được chuyên trang xếp vào danh sách này, trong đó có Hồ Ngọc Hà, Pháo, Kim Tuyến, Chi Pu, Lan Ngọc… Tuy nhiên trên thực tế, đây chỉ là danh sách đề cử. Thời gian tới, TC Candler sẽ tiếp tục công bố các ứng viên theo từng đợt trước khi đưa ra bảng xếp hạng cuối cùng.