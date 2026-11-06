Hồ Ngọc Hà được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới

Chuyên trang TC Candler vừa công bố thêm các ứng viên cho danh sách The 100 most beautiful faces of 2026 (100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026), trong đó có ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Theo hình ảnh được đăng tải, đây là lần đầu tiên giọng ca Cả một trời thương nhớ được đề cử tại bảng xếp hạng nhan sắc thường niên này.

Trong đợt công bố mới, Hồ Ngọc Hà xuất hiện cùng nhiều gương mặt quốc tế như Judy Makansi, Huda El-Mufti, Ahyeon, thành viên nhóm nhạc BABYMONSTER của Hàn Quốc và Negin Haghdoost.

Trước Hồ Ngọc Hà, một số nghệ sĩ Việt cũng được TC Candler đề cử ở bảng nữ năm 2026 như Phùng Khánh Linh, Phương Ly và Cara (tên thật là Nguyễn Huệ Phương). Ở bảng nam, những cái tên được công bố trong các đợt trước có Dương Domic, Quách Văn Thơm (thành viên nhóm Da LAB, nghệ danh JGKiD) và Phạm Đình Thái Ngân. Sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực cho thấy danh sách năm nay tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc mặn mà, đường nét gương mặt hài hòa và phong cách thời trang sang trọng của Hồ Ngọc Hà Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, việc xuất hiện trong danh sách đề cử chưa đồng nghĩa với việc Hồ Ngọc Hà đã chính thức lọt vào top 100. TC Candler sẽ tiếp tục công bố các ứng viên theo từng đợt trước khi đưa ra bảng xếp hạng cuối cùng.



Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật của Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984. Cô bước chân vào giới giải trí với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang ca hát. Song song với nghề mẫu, cô bắt đầu tham gia đóng phim điện ảnh và truyền hình. Hồ Ngọc Hà ghi dấu ấn với khán giả qua các vai diễn trong Hoa cỏ may, 39 độ yêu và Chiến dịch trái tim bên lề. Năm 2004, nữ nghệ sĩ phát hành album đầu tay 24 giờ 7 ngày, đánh dấu bước chuyển sang con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn với những sản phẩm như Và em đã yêu, Đêm nghe tiếng mưa, Giấc mơ chỉ là giấc mơ và Tìm lại giấc mơ.

Trong hơn hai thập niên hoạt động, Hồ Ngọc Hà từng bước xây dựng vị trí trong làng nhạc Việt với hình ảnh nghệ sĩ theo đuổi nhiều dòng nhạc, từ pop ballad đến dance, EDM. Những ca khúc như Xin hãy thứ tha, Cả một trời thương nhớ, Gửi người yêu cũ, Em muốn anh đưa em về và Cô đơn trên sofa góp phần tạo nên dấu ấn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Bên cạnh âm nhạc và phim ảnh, Hồ Ngọc Hà cũng nhiều lần đảm nhận vai trò huấn luyện viên, giám khảo tại các chương trình truyền hình như Giọng hát Việt, Nhân tố bí ẩn, The face Vietnam và The new mentor. Sở hữu gương mặt có đường nét sắc sảo cùng vóc dáng cao ráo, Hồ Ngọc Hà thường nhận được nhiều lời khen mỗi khi xuất hiện trên các chương trình thực tế. Trên mạng xã hội, khán giả dành sự chú ý cho diện mạo trẻ trung, phong cách thời trang sang trọng và thần thái tự tin của nữ ca sĩ. Đặc biệt, khi xuất hiện bên cạnh Kim Lý tại các sự kiện quốc tế, cô từng được cộng đồng mạng nhận xét đẹp như một ngôi sao quốc tế. Một số ý kiến cũng cho rằng Hồ Ngọc Hà có lợi thế về hình thể và khả năng biến hóa phong cách, từ quyến rũ trên sân khấu đến thanh lịch khi dự sự kiện.

Ở tuổi 42, nữ ca sĩ vẫn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường, tập luyện và chăm sóc bản thân. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ còn phát triển công việc kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, thời trang.