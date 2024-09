Beyoncé thân thiết như chị em ruột với thành viên Destiny's Child

Kelly Rowland chúc mừng sinh nhật tuổi 43 của Beyoncé bằng cách chia sẻ một bức ảnh chụp chung hiếm hoi với người bạn lâu năm lên trang Instagram cá nhân có hơn 16,5 triệu người theo dõi. Trong ảnh, nữ ca sĩ người Mỹ trông vô cùng rạng rỡ bên cạnh bà xã Jay-Z.

"Chúc mừng sinh nhật BB. Yêu bạn mãi mãi và mãi mãi", giọng ca bản hit Dilemma chú thích dưới bức ảnh của mình ẢNH: KELLYROWLAND

Rowland và Beyoncé bắt đầu ca hát cùng nhau từ năm 9 tuổi khi còn là những đứa trẻ. Họ làm bạn nhiều năm trước khi thành lập nhóm nhạc nữ huyền thoại Destiny's Child. Destiny's Child gồm 3 thành viên (tiền thân là nhóm Girl's Tyme) ra mắt lần đầu năm 1990 nhưng trong suốt nhiều năm hoạt động, họ không đạt được thành công về mặt thương mại mãi đến khi phát hành ca khúc No, No, No năm 1998.



Năm 2006, Destiny's Child tan rã sau khi các thành viên bày tỏ mong muốn theo đuổi sự nghiệp riêng. Nhóm đã được đề cử tổng cộng 14 giải Grammy trong suốt sự nghiệp âm nhạc kéo dài hơn 15 năm.

Dù cả 3 cô gái Destiny's Child đều đã có sự nghiệp riêng, tuy nhiên Beyoncé là người thành công nhất và trở thành nữ ca sĩ có tầm ảnh hưởng lớn trong nền âm nhạc đương đại. Dẫu đã đứng trên đỉnh vinh quang nhưng giọng ca Cuff It vẫn không quên những người bạn sát cánh với mình từ lúc còn "vô danh", đặc biệt là Kelly Rowland.

Kelly Rowland luôn có mặt trong những sự kiện quan trọng của cuộc đời Beyoncé ẢNH: COSMOPOLITAN

Beyoncé từng nhiều lần mời 2 người bạn trong nhóm Destiny's Child đến tham dự và trình diễn cùng mình trong những sự kiện đặc biệt, bao gồm Lễ hội Coachella năm 2018 - sự kiện âm nhạc ngoài trời lớn nhất hành tinh; chương trình biểu diễn giữa giờ của trận đấu Super Bowl - sân khấu mà mọi nghệ sĩ đều mơ ước đặt chân đến.

Tình bạn giữa "Ong chúa" và Kelly Rowland thân thiết đến mức chính mẹ ruột của Beyoncé - bà Tina Knowles còn gọi Kelly là cô con gái thứ 3 và mời nữ ca sĩ làm phù dâu trong đám cưới lần thứ 2 của mình vào năm 2015.



"Chúng tôi ở bên nhau khi con của nhau chào đời và hy vọng những đứa trẻ cũng thân thiết với nhau giống như tôi và Beyoncé", Kelly Rowland chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ Hot 97.