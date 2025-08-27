Đây là nỗ lực nhằm đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ, tạo điểm tựa vững chắc để HSSV yên tâm học tập, thắp sáng ước mơ.

Quyền lợi vượt trội

Từ ngày 1.7.2025, chính sách BHYT HSSV đã có những điều chỉnh đáng chú ý, đem lại quyền lợi cho người tham gia. Theo đó, mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho HSSV đã tăng từ 30% lên 50%. Đây là một bước tiến quan trọng, giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho gia đình, đặc biệt là với các phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phạm Xuân Hải, Phó giám đốc BHXH tỉnh Khánh Hòa, cho biết BHYT nói chung, BHYT HSSV nói riêng là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn sâu sắc. Chính sách này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, hướng tới công bằng xã hội, công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. Bên cạnh đó, các em học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối được khuyến khích đóng BHYT đến hết ngày 31 tháng 12 của năm học cuối để đảm bảo quyền lợi được liên tục, giúp các em không bị gián đoạn quyền lợi y tế trong giai đoạn chuyển tiếp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình khám chữa bệnh.

Theo quy định, mức đóng BHYT của HSSV được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Cụ thể, mức lương cơ sở hiện nay là 2.340.000 đồng/tháng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP. Do đó, số tiền BHYT hàng tháng HSSV cần đóng là 105.300 đồng. Tuy nhiên, HSSV sẽ được hỗ trợ một phần chi phí trên mức đóng như sau: Nhà nước hỗ trợ 50%; chính quyền địa phương hỗ trợ thêm 30% cho HSSV tại các cơ sở giáo dục do tỉnh Khánh Hòa cũ quản lý (sau này sẽ thực hiện hỗ trợ cho tất cả HSSV thuộc tỉnh Khánh Hòa mới). Mức đóng có thể được nộp định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, tạo sự linh hoạt cho phụ huynh. Về quyền lợi chi trả, HSSV khi khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng các mức chi trả cao, lên đến 100% tùy theo mã thẻ.

BHXH Khánh Hòa đặt mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT ảnh: TN





Đa dạng hình thức tiếp cận

Để đạt mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT, BHXH tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng một kế hoạch tuyên truyền toàn diện, linh hoạt, kết hợp giữa phương thức truyền thống và nền tảng số. Ngay trong những ngày đầu năm học mới, BHXH tỉnh Khánh Hòa tổ chức các gian hàng tư vấn BHYT HSSV tại các buổi khai giảng, ngày nhập học hoặc họp phụ huynh đầu năm. Đây là cơ hội để phụ huynh và HSSV được giải đáp thắc mắc trực tiếp, nắm bắt thông tin một cách chính xác nhất. Đồng thời, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, biến kiến thức về BHYT trở nên gần gũi, thiết thực và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, phát tờ rơi, poster, clip tuyên truyền tại các trường học, tạo ra không gian tương tác sinh động.

Ngoài ra, BHXH tỉnh Khánh Hòa tổ chức đăng tải các nội dung tuyên truyền BHYT HSSV trên các nền tảng mạng xã hội như Fanpage, Website của BHXH tỉnh Khánh Hòa, nhà trường, đoàn thể; gửi các clip ngắn, infographic, tin bài qua Zalo OA, các nhóm chat của phụ huynh và học sinh; tổ chức các buổi livestream, hội nghị trực tuyến trên Zoom, Google Meet... để tư vấn và giải đáp thắc mắc, hướng dẫn HSSV và phụ huynh cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số; sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng hoặc căn cước công dân gắn chíp để khám chữa bệnh thay cho thẻ BHYT giấy, giảm thiểu thủ tục rườm rà.

Đặc biệt, BHXH tỉnh Khánh Hòa tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục, xem việc tham gia BHYT của HSSV là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường và kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, trao tặng thẻ BHYT cho các em HSSV có hoàn cảnh khó khăn, không những giúp các em được chăm sóc sức khỏe mà còn lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", giáo dục thế hệ trẻ về giá trị nhân văn, nhân đạo.

Với những thông điệp ý nghĩa như "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên - An tâm học tập, thắp sáng ước mơ" hay "Có bảo hiểm y tế trong tay - Yên tâm đến lớp mỗi ngày!" đã tạo nên một làn sóng tích cực, giúp phụ huynh và HSSV nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia BHYT, đặt mục tiêu 100% HSSV trên toàn tỉnh tham gia BHYT trong năm học 2025-2026.