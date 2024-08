Bị 2 lệnh truy nã vẫn tiếp tục buôn ma túy

Ngày 7.8, thông tin từ Công an H.Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lầu Bá Giờ (48 tuổi, ngụ xã Nậm Cắn, H.Kỳ Sơn) sau 10 năm nghi phạm này lẩn trốn.



Lầu Bá Giờ C.A

Theo tài liệu của cơ quan công an, năm 2014, Lầu Bá Giờ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy, do có hành vi buôn bán với 18 bánh heroin.

Đến năm 2018, Giờ tiếp tục bị Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã về tội vận chuyển trái phép ma túy trong vụ mua bán 60 bánh heroin.

Bị truy liên tiếp 2 lệnh truy nã, Lầu Bá Giờ lẩn trốn sang Lào, sau đó liên tục thay đổi chỗ ở, thiết lập các mối quan hệ với một số người dân bản xứ để tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng.

Lần tìm tung tích của Giờ, thời gian gần đây, lực lượng công an phát hiện nghi phạm này đang ở tỉnh Bolikhamxay (Lào) và lên phương án phối hợp với lực lượng chức năng của Lào truy bắt.

Sau nhiều ngày mật phục theo dõi, lực lượng phối hợp của hai nước đã phát hiện, bắt giữ Giờ khi nghi phạm này đang ở bản Thông Xén, H.Khăm Cợt, tỉnh Bolikhamxay. Khám xét nơi ở của Giờ, lực lượng chức năng thu giữ 1.600 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng và các tang vật liên quan khác.

Sau khi bị bắt giữ, Lầu Bá Giờ được dẫn giải về tỉnh Nghệ An và hiện Công an Nghệ An đã di lý, bàn giao đối tượng bị truy nã này cho Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý.