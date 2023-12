Người đàn ông 68 tuổi mang theo súng, vận chuyển gần 12.000 viên ma túy tổng hợp

Chiều 25.12, đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết, Công an H.Mộc Châu (Sơn La) vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ Tráng Pà Chống (68 tuổi, trú xã Lóng Sập, H.Mộc Châu) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nghi phạm Tráng Pà Chống C.T

Theo đại diện Công an tỉnh Sơn La, rạng sáng 25.12, tại khu vực bản Pu Nhan (xã Lóng Sập), Công an H.Mộc Châu chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La, Công an H.Vân Hồ (Sơn La), Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập bắt giữ Tráng Pà Chống về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, ban chuyên án thu giữ 60 túi chứa gần 12.000 viên ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng hơn 1,1 kg.

Tang vật vụ án C.T

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng carbine (một loại súng cận chiến - PV) và 1 hộp tiếp đạn, trong đó có 2 viên thì 1 viên đã lên nòng. Khẩu súng Chống mang theo có ký hiệu USCARBINE CAL 30.M2 và INLANDDIV 7561288.

Tại cơ quan điều tra, Tráng Pà Chống khai nhận mua số ma túy kể trên từ bên kia biên giới rồi đi theo đường tiểu ngạch, vượt rừng mang về bản tiêu thụ.

Ngay trong ngày 25.12, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức khen thưởng ban chuyên án.