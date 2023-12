Tối 20.12, tin từ Phòng CSĐ tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ TP.HCM về Sóc Trăng tiêu thụ, tạm giữ nhiều nghi phạm có liên quan.

Nghi phạm Huỳnh Văn Phú CACC

Khoảng 0 giờ 30 ngày 19.12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công an H.Châu Thành kiểm tra căn nhà không số, thuộc ấp An Tập, xã An Hiệp, H.Châu Thành, phát hiện 5 nghi phạm gồm: Huỳnh Văn Phú (37 tuổi), Lâm Thị Hoanh (31 tuổi), Lý Bảo Toàn (21 tuổi), Huỳnh Văn Đạt (36 tuổi) và Phạm Hoàng Hải (21 tuổi, cùng ngụ Sóc Trăng) đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nghi phạm Phạm Xuân Thông CACC

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều bịch ni lông, bên trong chứa 100 gram ma túy đá, 46 viên thuốc lắc cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Qua đấu tranh, Phú khai nhận số ma túy trên mua của một người ở TP.HCM đem về Sóc Trăng tiêu thụ. Trong lúc cả nhóm đang phân nhỏ để bán cho các con nghiện thì bị công an bắt quả tang.

Từ lời khai của Phú, trưa cùng ngày, lực lượng công an kiểm tra một nhà nghỉ ở xã Hồ Đắc Kiện, H.Châu Thành, bắt quả tang Phạm Xuân Thông (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) và Lê Văn Dã (33 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Sóc Trăng) đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kiểm tra hiện trường, công an thu giữ 1 bịch ni lông, bên trong chứa ma túy và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Khai thác nhanh, Thông khai nhận vận chuyển ma túy từ TP.HCM về Sóc Trăng để bán cho Phú. Khám xét chỗ trọ của Thông ở Sóc Trăng, công an thu giữ thêm 3 bịch ni lông chứa ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.