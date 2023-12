Cục CSGT bắt quả tang tàu hút cát trên sông Hồng, thu hơn 100 m3 cát

Theo đại diện Cục CSGT (C08) Bộ Công an, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và đảm bảo an toàn trật tự trên phạm vi toàn quốc dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, khoảng 5 giờ 30 ngày 17.12, tổ công tác của Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa (thuộc Cục CSGT (C08) Bộ Công an) đã bắt quả tang 1 tàu hút mang biển số VP-1256 đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, khu vực P.Phú Thịnh (TX.Sơn Tây, Hà Nội).

Cục CSGT bắt quả tang tàu hút cát trái phép trên sông Hồng, thu hơn 100 m3 cát

MINH NHẬT

Thời điểm bắt giữ, trên tàu có 3 người, con tàu đã hút được hơn 100 m3 cát. Tổ công tác đã lập biên bản quả tang và thu giữ toàn bộ số cát để xử lý theo quy định.

Đại diện C08 cho hay, hiện trên tuyến sông Hồng vẫn còn tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép có tổ chức, hoạt động chặt chẽ, nhỏ lẻ vào ban đêm ở các khu vực xa dân cư thuộc địa bàn giáp ranh các tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

Để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, các đối tượng thường hút cát từ khoảng 18 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau và sử dụng tàu tự hành không có biển kiểm soát để hút cát từ lòng sông.

C08 đã chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền và công an các địa phương tăng cường nắm tình hình để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.