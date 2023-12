Bộ Công an đề nghị lực lượng sẵn sàng ứng phó đợt rét đậm, rét hại

Văn phòng Bộ Công an vừa có công điện gửi Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cục Truyền thông công an nhân dân và công an các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại và đề phòng xảy ra băng giá, sương muối.



Bộ Công an đề nghị lực lượng chủ động các biện pháp kịp thời ứng phó với đợt rét đậm, rét hại sắp tới ở khu vực Bắc bộ C08

Công điện nêu rõ, dự báo từ 17 - 20.12, khu vực Bắc bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại và nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 10 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 3 độ C, cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhằm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Văn phòng Bộ Công an đề nghị các đơn vị, địa phương nhận công điện cần khẩn trương nắm chắc tình hình về rét đậm, rét hại và băng giá, sương muối có thể xảy ra. Đồng thời, chủ động toàn diện các biện pháp kịp thời ứng phó, không để bị động, bất ngờ và là nòng cốt để bảo vệ nhân dân, cộng đồng dân cư.

Văn phòng Bộ Công an đề nghị các đơn vị, địa phương bảo đảm tốt công tác an ninh, trật tự tại cơ sở để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai vi phạm pháp luật. Chủ động các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ"; sẵn sàng lương thực, thực phẩm, trang thiết bị và phương tiện đặc chủng chuyên dùng trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Khi có tình huống xảy ra, các tổ cứu hộ, cứu nạn phải đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở, tài liệu, trang thiết bị làm việc, các cơ sở giam giữ của lực lượng công an.

Bên cạnh đó, Văn phòng Bộ Công an đề nghị các đơn vị nhận công điện phải kịp thời thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; cương quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn...