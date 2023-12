Phương Mỹ Chi làm việc với Bộ Công an vụ tin đồn 'lộ clip nhạy cảm'

Phương Mỹ Chi trình báo cơ quan chức năng, quyết tâm tìm ra người tung tin đồn ảnh hưởng đến mình FBNV

Sau 5 ngày kể từ tin đồn Phương Mỹ Chi bị lộ clip nhạy cảm nổ ra, nữ ca sĩ cho biết đã cùng quản lý khẩn trương tìm kiếm tất cả phương án để giải quyết sớm nhất có thể. Phương Mỹ Chi cũng đã nhờ đến các chuyên gia công nghệ.

"Từ góc nhìn của chuyên gia công nghệ, họ nhận định rằng đây là clip được can thiệp bằng công nghệ deepfake (một kỹ thuật tổng hợp hình ảnh, âm thanh hoặc video để tạo ra những nội dung giả mạo). Và không chỉ riêng Chi mà rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới đã rơi vào trường hợp tương tự, phổ biến hơn là cuộc gọi video lừa đảo hiện nay cũng sử dụng công nghệ này. Tuy nhiên, ý kiến của chuyên gia chỉ mang ý nghĩa tham khảo, do đó Chi chưa thể thông báo đến các bạn sớm hơn được", cô chia sẻ.



Song song với việc nhờ cậy chuyên gia công nghệ, Phương Mỹ Chi và ê kíp còn tìm kiếm và tập hợp chứng cứ để gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng của Bộ Công an và đã được tiếp nhận. Nữ ca sĩ nói thêm: "Bước đầu, các chuyên gia an ninh mạng nhận định, Chi không phải là nhân vật xuất hiện trong video và clip có dấu hiệu can thiệp bằng công nghệ. Thời gian điều tra có thể kéo dài, cho đến khi có kết quả chính thức. Đối với cô gái 20 tuổi khi bị tổn hại danh dự, nhân phẩm, Chi xem đây là một hành trình dài. Việc này không chỉ lấy lại danh dự cho bản thân, cho sự cống hiến nghệ thuật gần 10 năm qua, mà còn là hành trình theo đuổi đến cùng để sát cánh cùng nạn nhân bị vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, bạo lực trên mạng xã hội sau này có thêm sự mạnh mẽ để bảo vệ bản thân".

Nữ ca sĩ cho biết tin đồn thất thiệt đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, danh dự và nhân phẩm của mình FBNV

Giọng ca sinh năm 2003 cũng gửi lời đến những "kẻ nấp sau màn hình": "Các bạn sẽ mãi mãi không hiểu được nỗi uất giận của những nạn nhân bị chà đạp danh dự, nhưng các bạn sẽ hiểu được hậu quả của hành động mà mình đang làm là như thế nào. Chưa bao giờ Chi cảm thấy mình cần có trách nhiệm đối với bản thân nói riêng, và đối với những nạn nhân của nạn vu khống, bạo hành trên mạng xã hội nói chung đến vậy".

Trao đổi thêm với chúng tôi, phía Phương Mỹ Chi cho biết hôm 12.12, nữ ca sĩ đã gửi đơn đến cơ quan chức năng của Bộ Công an và được tiếp nhận. Giọng ca Bóng phù hoa đang phối hợp làm việc và chờ đợi kết quả từ cơ quan chức năng.

Phương Mỹ Chi nói cô sẽ quyết liệt trong việc tìm ra danh tính người bôi nhọ để chống lại nạn vu khống, bạo hành trên mạng xã hội FBNV

Trước đó, vào chiều 8.12, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin nhạy cảm liên quan đến Phương Mỹ Chi. Trong một số fanpage, hội nhóm, một tài khoản đăng tải: "Thấy bảo Phương Mỹ Chi lộ clip à anh chị em ơi. Đúng là giờ Chi đã lớn, Chi đã 20 tuổi rồi nó phải khác chứ" hay: "Nghe nói lộ clip Phương Mỹ Chi vụ gì vậy mọi người, em thành người tối cổ rồi", "Trời đất ơi, Phương Mỹ Chi trong lòng tôi. Bình luận tôi mới gửi clip"...

Ngay lập tức, nữ ca sĩ đã lên tiếng khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội là bịa đặt nhằm bôi nhọ danh dự của mình. Phương Mỹ Chi cho biết sự việc khiến cô lao đao, bị ảnh hưởng về mặt hình ảnh, danh dự vì lời đồn đoán không đúng sự thật. "Hôm nay Chi nhận được nhiều thông tin sai lệch và vô căn cứ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của mình và ảnh hưởng đến tâm lý của khán giả yêu thương Chi. Chi xin khẳng định tất cả những thông tin trên đều hoàn toàn bịa đặt nhằm bôi nhọ danh dự", cô nhấn mạnh.