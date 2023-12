Phương Mỹ Chi bị đồn lộ clip nhạy cảm: Phải mạnh tay với tin giả câu view

Phương Mỹ Chi biết tin đồn sai sự thật ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân và tâm lý khán giả yêu thương cô FBNV

Nghệ sĩ lao đao, cầu cứu vì tin giả

Hôm 8.12, Phương Mỹ Chi cho biết cô lao đao vì bị đồn liên quan đến clip nhạy cảm. Vụ việc khiến mạng xã hội dậy sóng, một số người tò mò, nhiều người hoang mang mong chờ “chính chủ" lên tiếng. Chiều cùng ngày, giọng ca Vũ trụ có anh gửi thông cáo đến các cơ quan báo chí, khẳng định thông tin lan truyền là bịa đặt nhằm bôi nhọ danh dự. Nữ ca sĩ 20 tuổi nói cô bị ảnh hưởng về mặt hình ảnh, danh dự vì lời đồn đoán không đúng sự thật.

“Hiện tại trên mạng xã hội vẫn lan truyền những thông tin không xác thực về Phương Mỹ Chi. Việc người dùng ấn nút chia sẻ bài đăng về clip Phương Mỹ Chi không đơn giản chỉ là phát tán thông tin chưa xác thực trên không gian mạng, đây còn là hành vi tiếp tay vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, học trò Hiền Thục phản hồi thêm.

Không riêng gì Phương Mỹ Chi, đã có nhiều sao Việt khốn đốn vì tin đồn sai sự thật liên quan đến clip nhạy cảm, trong đó có thể kể đến Ninh Dương Lan Ngọc, Mai Tiến Dũng, Hoàng Thùy… Diễn viên Thu Quỳnh từng tỏ thái độ bức xúc khi bị gắn tên vào video nhạy cảm, đồng thời phải nhờ cơ quan chức năng giải quyết để bảo vệ danh dự cho bản thân.

Hoa hậu Thùy Tiên phải đối diện với không ít những lời đồn sai sự thật

Thực tế cho thấy hiện nay, tin giả xuất hiện ngày càng nhiều và ảnh hưởng không nhỏ đến các cá nhân liên quan. Gần đây, Hoa hậu Thủy Tiên, Hoa hậu Diễm Hương… khốn đốn vì bị gắn tên với tin đồn bán dâm. Sự việc khiến hai người đẹp phải lên tiếng đính chính để tránh câu chuyện bị đẩy đi xa. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 còn bị mang tiếng vì tin giả “sở hữu 10 triệu USD kể từ khi đăng quang" buộc ê kíp phải lên tiếng bác bỏ.

Thúy Nga, Hoài Linh, Nhật Kim Anh, Phi Phụng… là những nghệ sĩ nhiều lần bị đồn qua đời khiến khán giả hoang mang. Chuyện Lệ Thủy lên tiếng cầu cứu vì bị đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến ông Lê Tùng Vân và "Thiền am bên bờ vũ trụ", hot girl Thiên An nhờ sự can thiệp của Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM vì bị nói đang trong mối quan hệ tình cảm với người đã có vợ hay Ninh Dương Lan Ngọc bị cắt ghép hình ảnh gây hiểu lầm về việc cô 'lùa gà' đầu tư sinh lời… cho thấy tin giả, tin sai sự thật đang trở thành mối bận tâm vì ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của nhiều người.

Thúy Nga nhiều lần hoang mang khi bị đồn qua đời, để lại gia tài triệu đô

Cần xử lý nghiêm

Khi câu chuyện của Phương Mỹ Chi được chia sẻ, nhiều người xót xa vì giọng ca 20 tuổi gặp phải những ồn ào “trên trời rơi xuống”. Cũng có không ít cư dân mạng tỏ thái độ bất bình khi một số thành phần vì câu view, câu like mà đăng tải những thông tin chưa kiểm chứng hoặc những bài viết có nội dung mập mờ để thu hút sự chú ý. Điển hình là: “Nghe nói lộ clip Phương Mỹ Chi vụ gì vậy mọi người, em thành người tối cổ rồi” hay “Trời đất ơi, Phương Mỹ Chi trong lòng tôi. Bình luận tôi mới gửi clip”.

Với nhiều cư dân mạng, việc mượn danh dự của người khác làm “miếng mồi" để hút view là vô đạo đức. Vì vậy, đã có không ít bình luận lên án hành vi tung tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng đến giọng ca Quê em mùa nước lũ. Một người xem viết: “Thấy người ta nổi lên cái đăng bài bôi nhọ, mấy người này hết chuyện làm rồi à. Biết ai tung lên là báo công an ngay, không thể dung túng cho bọn bất nhân được. Càng dung túng thì họ càng làm tới". “Chẳng biết từ bao giờ danh dự người khác lại trở thành cơ hội để bọn xấu câu view, câu like. Đây là biểu hiện của sự vô đạo đức”, một người xem bất bình.

"Bất kể ai sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là sinh viên, cũng rất có thể là thủ phạm lan truyền thông tin sai lệch, gây hậu quả khôn lường. Ranh giới giữa nạn nhân, thủ phạm rất mong manh", Thu Quỳnh từng nêu quan điểm về việc tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội

Liên quan đến câu chuyện của Phương Mỹ Chi và nhiều nghệ sĩ khác bị đặt điều, đăng tải thông tin sai sự thật, nhiều cư dân mạng nêu vấn đề về việc xử lý nghiêm của pháp luật. Họ cho rằng chỉ khi những vụ việc này được giải quyết đến nơi đến chốn thì mới có thể trả lại sự trong sạch cho người bị hại, hơn hết là mang tính chất răn đe đối với những ai có ý định mượn những tin sai sự thật để thu hút sự chú ý, vụ lợi cá nhân.

Một tài khoản viết: “Mời công an vào cuộc thì mấy người đăng bài kiểu này mới ngưng được, chứ họ đang được nước lấn tới”. Người xem khác thẳng thắn: “Không phải họ thiếu hiểu biết hay nhận thức kém, mà do không có tư cách đạo đức. Họ đang lợi dụng sự hoang mang, tò mò của mọi người để trục lợi. Cần có biện pháp mạnh mẽ hơn, không thể dung túng cho cái xấu".

“Pháp luật cần xử lý nghiêm mấy vụ này mới hy vọng giải quyết triệt để. Danh dự người khác chứ có phải đùa đâu. Cần có hình phạt thích đáng cho những kẻ “tay nhanh hơn não" hay xem thường quy định pháp luật", một cư dân mạng ý kiến. “Biết sai mà vẫn làm thì cần phải trả giá đắt. Xem thường pháp luật thì phải bị pháp luật trừng trị", một người nêu quan điểm.

Không riêng gì kẻ xấu đăng tin giả trục lợi, thái độ tiếp nhận thông tin của người dùng mạng xã hội cũng là vấn đề được quan tâm. Hiện tại, khi tin giả xuất hiện ngày càng nhiều thì người dùng cần có sự sáng suốt, chọn lọc để tránh trường hợp trở thành “con mồi" của bọn xấu.

Nghệ sĩ Việt Hương từng nêu quan điểm: "Mỗi người có thể lướt qua những thông tin trên mạng nhưng trước khi lan truyền hãy tìm hiểu thật kỹ về nó để không là nạn nhân của chính mình và cũng không gây ra tổn thương cho người khác". Một người xem đồng tình: “Đừng vì một cái video hay một cái tít chưa được xác nhận mà vội quy chụp, đánh giá người khác thế này thế kia. Cần sáng suốt khi đọc tin tức".