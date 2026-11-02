Bí ẩn chủ nhân 'ruộng dứa' hàng km trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư

Những ruộng dứa dài hàng km trên dải phân cách đại lộ

Vài tháng trở lại đây, trên dải phân cách của đại lộ Hoa Lư đoạn đi qua địa bàn xã Phú Long (tỉnh Ninh Bình) bỗng xuất hiện những "ruộng dứa" xanh mướt. Ghi nhận sáng 2.11 của Thanh Niên, khu vực dải phân cách bị cải tạo trồng dứa rộng khoảng hơn 10 m, kéo dài khoảng 3 - 5 km.

Dứa được người dân trồng thành 8 luống, mỗi luống có chiều rộng khoảng 1 m. Nhiều ruộng dứa đã tươi tốt chuẩn bị ra quả nhưng cũng có nơi dứa vừa mới được trồng và đang được người dân chăm sóc.

Ruộng dứa xanh mướt trên dải phân cách Đại lộ Hoa Lư ẢNH: ĐÌNH HUY

Không chỉ ở dải phân cách, nhiều khu vực lề đường trên Đại lộ Hoa Lư cũng được cải tạo đất để trồng dứa.

Đại lộ Hoa Lư hiện nay đang trong giai đoạn hoàn thành sau gần 5 năm thi công. Tuyến đường này có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng, dài khoảng 23 km, điểm đầu tại nút giao Đồng Giao (P.Tam Điệp); điểm cuối giao với quốc lộ 12B tại xã Nho Quan.

Tại tuyến đường này, những đoạn dải phân cách không trồng dứa thì cỏ cây mọc um tùm, có nơi cây mọc cao hơn đầu người và tràn xuống đường.

Những người dân được thuê để chăm sóc dứa ẢNH: ĐÌNH HUY

Những người chăm sóc dứa trên dải phân cách khi được hỏi đều cho biết họ là lao động địa phương, được trả công 250.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, họ chỉ nhận việc thông qua một người trung gian và không được biết danh tính người thuê thực sự.

Câu chuyện về những luống dứa trồng trên dải phân cách cũng khiến người dân sống quanh khu vực đặt nhiều dấu hỏi. Một người dân địa phương chia sẻ, các ruộng rứa quy mô lớn trên dải phân cách mới chỉ xuất hiện khoảng 3 - 5 tháng trở lại đây.

"Chủ nhân của ruộng dứa không xuất hiện tại khu vực, mọi hoạt động đều được giao cho người làm thuê thực hiện. Tôi đoán, người này phải có "nhiều quan hệ" mới có thể trồng còn người dân bình thường không thể trồng ở đây được", một người dân địa phương nói.

Bên cạnh dấu hỏi về chủ thể đứng sau ruộng dứa, người dân còn lo ngại việc thu hoạch sẽ gây mất an toàn giao thông. Bởi khi dứa đến kỳ thu hoạch, việc tập kết nông sản, vận chuyển bằng xe tải trong điều kiện đại lộ không có điểm dừng, đỗ phù hợp có thể khiến người thu hoạch phải di chuyển qua lại giữa các làn xe.

Ruộng dứa dài hàng km trên dải phân cách ẢNH: ĐÌNH HUY

Bí ẩn về chủ ruộng dứa

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đặng Xuân Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình cho biết, trong quá trình quản lý địa bàn, chính quyền phát hiện ra người dân tự ý cải tạo dải phân cách và trồng dứa từ trước tháng 12.2025. Ngay sau đó, xã đã chủ động ban hành 2 văn bản chỉ đạo xử lý và tiếp tục đôn đốc trong thời gian tới.

Theo ông Tuấn, những người trực tiếp canh tác dứa trên dải phân cách của đại lộ chủ yếu là lao động làm thuê, trong khi các chủ nhân thực sự của các luống dứa "cố tình tránh mặt".

Một số khu vực vỉa hè cũng được cải tạo để trồng dứa ẢNH: ĐÌNH HUY

Khu vực dải phân cách không trồng dứa bị cỏ mọc um tùm ẢNH: ĐÌNH HUY

Ông Tuấn cho rằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư) phải xác định được chủ nhân của những ruộng dứa này. Cạnh đó, đơn vị trên cũng phải có trách nhiệm canh gác để không cho người dân tái diễn vi phạm.

Khi xác định được chủ thể, các đơn vị trên sẽ lập biên bản xử lý. Lúc đó, UBND xã sẽ có vai trò phối hợp vì có thẩm quyền về xử lý vi phạm hành chính.

Để làm rõ thêm thông tin, ngày 2.11, PV Thanh Niên đã liên hệ với ông Đặng Hữu Trường, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, ông Trường từ chối trả lời qua điện thoại và yêu cầu đến trụ sở làm việc.

Chiều cùng ngày, PV đã đến trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình thì được thông báo "lãnh đạo đi vắng".