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    Bắt 2 người buôn lậu điện thoại cũ từ Trung Quốc

    Đình Huy
    Đình Huy

    Từ tháng 1.2025 đến nay, Nguyễn Văn Tuấn và Trần Thị Hồng Vân đã câu kết nhập lậu hàng nghìn chiếc điện thoại di động cũ từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, với tổng trị giá hàng hóa gần 20 tỉ đồng.

    Ngày 2.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi, trú P.Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) và Trần Thị Hồng Vân (33 tuổi, trú P.Nghĩa Đô, Hà Nội) về hành vi "buôn lậu".

    Bắt 2 người buôn lậu điện thoại cũ từ Trung Quốc- Ảnh 1.

    Bị can Nguyễn Văn Tuấn và Trần Thị Hồng Vân

    ẢNH: CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH

    Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện cửa hàng điện thoại Thanh Tuấn Mobile, có địa chỉ tại số 289 Nguyễn Hữu Tiến (tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, P.Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) có dấu hiệu nhập lậu điện thoại di động đã qua sử dụng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

    Quá trình điều tra xác định các đối tượng trong đường dây buôn lậu có sự liên kết chặt chẽ, sử dụng các ứng dụng nước ngoài, mượn thông tin, danh tính người nước ngoài để liên lạc, đặt hàng, thanh toán và chuyển điện thoại cũ từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.

    Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra, thu giữ tại cửa hàng điện thoại Thanh Tuấn Mobile và truy xét thu hồi hàng trăm điện thoại cũ Tuấn đã bán ra thị trường với nhiều thương hiệu nổi tiếng nhưng chủ yếu đều không phải là sản phẩm được phép phân phối trên thị trường Việt Nam.

    Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tuấn và Trần Thị Hồng Vân khai từ tháng 1.2025 đến nay, đã câu kết nhập lậu hàng nghìn chiếc điện thoại di động cũ từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, với tổng trị giá hàng hóa giao dịch ước tính gần 20 tỉ đồng.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

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