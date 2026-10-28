Nhóm 'trộm nhí' từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi đột nhập 2 cửa hàng điện thoại

Ngày 28.10, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin Công an phường Đức Phổ đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương nhanh chóng truy xét, làm rõ nhóm thiếu niên thực hiện 2 vụ đột nhập cửa hàng điện thoại trên địa bàn.

Nhóm trộm nhí liên quan đến vụ trộm 2 cửa hàng điện thoại ở Quảng Ngãi ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo thông tin ban đầu, sáng 22.10, trên địa bàn phường Đức Phổ xảy ra 2 vụ đột nhập cửa hàng điện thoại để trộm cắp tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đức Phổ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng, truy xét những người liên quan.

Qua xác minh, lực lượng công an nhận diện nhóm nghi phạm là những thiếu niên trú tại thành phố Đà Nẵng. Công an phường Đức Phổ sau đó đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng mở rộng truy xét.

Đến khoảng 22 giờ ngày 22.10, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp dừng xe khách, bắt giữ một số nghi phạm cùng tang vật khi nhóm này đang trên đường di chuyển vào thành phố Cần Thơ để tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Dùng xà beng cạy cửa, trộm 24 điện thoại

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm 5 thiếu niên liên quan đến vụ việc gồm: N.T.T, V.V.N.D, T.D.K (cùng 15 tuổi), T.D.P.H, Đ.T.L (cùng 14 tuổi), tất cả ở phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng.

Cơ quan công an xác định, khoảng 20 giờ ngày 20.10, nhóm này tụ tập tại một quán bi da trên địa bàn phường Điện Bàn Đông, bàn bạc vào Quảng Ngãi trộm cắp tài sản. Phương tiện sử dụng là xe máy mà nhóm đã trộm cắp trước đó tại thành phố Đà Nẵng.

Khoảng 1 giờ ngày 21.10, khi đến xã Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), nhóm này thuê phòng tại một nhà nghỉ để nghỉ ngơi, sau đó mua 2 cây xà beng.

Theo cơ quan công an, T., D. và H. bàn bạc đi về hướng Quy Nhơn để tìm cửa hàng điện thoại sơ hở thì đột nhập trộm cắp; còn L., K. ở lại nhà nghỉ.

Đến khoảng 1 giờ ngày 22.10, D. điều khiển xe máy chở T., H. đến địa bàn phường Đức Phổ. Tại đây, nhóm đột nhập 2 cửa hàng điện thoại không có người trông coi, sử dụng xà beng cạy cửa và két sắt, lấy trộm 24 điện thoại di động các loại cùng 2,4 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị trộm được xác định khoảng 265 triệu đồng.

Tang vật vụ trộm ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Sau khi gây án, các đối tượng quay về nhà nghỉ kiểm tra số tài sản trộm được, tìm cách loại bỏ thông tin iCloud trên một số thiết bị, sau đó chia nhau tài sản và tách thành 2 hướng di chuyển nhằm tránh bị phát hiện.

Trong đó, một nhóm di chuyển theo hướng Quy Nhơn, Gia Lai để đón xe khách vào thành phố Cần Thơ tiêu thụ tài sản. Khi nhóm đi đến địa phận Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk), lực lượng cảnh sát giao thông kịp thời phối hợp dừng xe, bắt giữ T., D., L., thu giữ tang vật liên quan.

Đến nay, Công an phường Đức Phổ đã thu hồi toàn bộ tài sản bị trộm cắp. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng người liên quan để xử lý.