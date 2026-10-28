Phân luồng giao thông qua cầu Hòa Xuân, Đà Nẵng: Những xe nào bị cấm?

Hướng dẫn xe đi cảng Tiên Sa tránh khu vực hạn chế

Ngày 28.10, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết từ ngày 31.10 sẽ triển khai phân luồng giao thông phục vụ thi công nút giao Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân. Nhiều loại xe bị cấm lưu thông, đồng thời xe đầu kéo, xe sơ mi rơ moóc đi cảng Tiên Sa được hướng dẫn lộ trình thay thế.

Khu vực nút giao Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long sẽ được phân luồng giao thông từ 9 giờ ngày 31.10 để phục vụ thi công dự án ẢNH: N.H

Theo thông báo của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, việc phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công Dự án cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân.

Khu vực hạn chế, điều tiết giao thông được giới hạn bởi các tuyến đường dẫn đến nút giao, gồm: Lê Thanh Nghị, Cách Mạng Tháng Tám, Núi Thành, 2 Tháng 9, Đò Xu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xuân Thủy, Nguyễn Phước Lan, Thăng Long…

Trong phạm vi này, xe tải có tải trọng trên 2,5 tấn và ô tô khách từ 16 chỗ trở lên bị cấm lưu thông 24/24 giờ. Xe tải có tải trọng đến 2,5 tấn bị cấm lưu thông vào khung giờ cao điểm theo quy định hiện hành.

Nút giao Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - cầu Hòa Xuân vốn là khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông ẢNH: N.H

Để giảm áp lực giao thông trên các tuyến Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh đi cảng Tiên Sa, cơ quan chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, hướng dẫn xe kéo rơ moóc và xe sơ mi rơ moóc từ các hướng phía nam, phía bắc và quốc lộ 14B lựa chọn lộ trình phù hợp, không đi vào khu vực hạn chế.

Cụ thể, trên đường Trường Chinh, phương tiện từ phía bắc được hướng dẫn đi thẳng tại nút giao Trường Chinh - Lê Đại Hành và nút giao Trường Chinh - cầu vượt Hòa Cầm.

Trên quốc lộ 1, xe từ phía bắc được hướng dẫn rẽ trái, xe từ phía nam rẽ phải tại nút giao quốc lộ 1 - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Phương tiện từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi cảng Tiên Sa được hướng dẫn đi thẳng tại nút giao này.

Từ quốc lộ 14B đi cảng Tiên Sa, xe được hướng dẫn rẽ phải tại nút giao quốc lộ 14B - cầu vượt Hòa Cầm.

Từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi cảng Tiên Sa, phương tiện được hướng dẫn đi thẳng tại nút giao quốc lộ 14B - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Từ đường ĐT605 đi cảng Tiên Sa, phương tiện được hướng dẫn rẽ phải tại nút giao ĐT605 - quốc lộ 1.

Trong khi đó, xe từ đường Lê Văn Hiến đi quốc lộ 1 được hướng dẫn đi thẳng tại nút giao quốc lộ 14B - Lê Văn Hiến.



Phối cảnh cụm nút giao thông Hòa Xuân ẢNH: N.H

Nhiều tuyến đường cấm dừng, đỗ trong thời gian thi công

Trong thời gian tổ chức thi công, xe kéo rơ moóc, xe sơ mi rơ moóc và xe tải phục vụ chợ đầu mối bị cấm lưu thông từ 4 - 23 giờ trên tuyến Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Lê Thanh Nghị và hướng di chuyển ngược lại.

Cơ quan chức năng cũng cấm dừng, cấm đỗ trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Xô Viết Nghệ Tĩnh; đường Trần Đăng Ninh; đường Lê Thanh Nghị, đoạn từ Đoàn Quý Phi đến Hồ Nguyên Trừng (phía chợ đầu mối, phường Hòa Cường). Riêng đường Trần Huấn, việc cấm dừng, cấm đỗ áp dụng trong giờ cao điểm từ 6 - 8 giờ và từ 16 - 19 giờ.



Chính quyền địa phương khuyến cáo các phương tiện cần tuân thủ biển báo, hướng dẫn phân luồng khi lưu thông qua khu vực thi công ẢNH: N.H





Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân, tài xế và các doanh nghiệp vận tải chủ động cập nhật phương án phân luồng, tuân thủ hệ thống biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, lựa chọn lộ trình phù hợp để hạn chế ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian thi công.