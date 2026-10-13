Nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và QL14B ùn ứ, CSGT tìm cách tháo gỡ

Sẽ sớm tổ chức lưu thông tạm qua cầu vượt quốc lộ 14B

Ngày 13.10, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết tiếp tục tăng cường điều tiết giao thông, kiểm tra hiện trường và làm việc với ban quản lý dự án, các nhà thầu nhằm khắc phục bất cập, đẩy nhanh tiến độ thi công tại nút giao quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Đây là khu vực xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện đã được Thanh Niên phản ánh trước đó.

Dòng xe di chuyển chậm qua nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và quốc lộ 14B do công trình đang thi công (ảnh chụp ngày 11.10) ẢNH: HUY ĐẠT

Tại nút giao quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, lượng phương tiện lớn trong khi cầu vượt đang thi công khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Những ngày mưa lớn, mặt đường lầy lội, phương tiện di chuyển chậm, có thời điểm ùn ứ kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại và hoạt động vận tải.

Phương tiện nối đuôi nhau qua nút giao quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đặc biệt trong những ngày mưa lớn

ẢNH: HUY ĐẠT

Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó trưởng phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết dù đã nhiều lần phối hợp với các đơn vị liên quan tìm giải pháp, tình trạng ùn ứ vẫn còn do lưu lượng phương tiện lớn, công trình chưa hoàn thành và thời tiết bất lợi. Vì vậy, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì điều tiết tại hiện trường, đồng thời kiến nghị đẩy nhanh các hạng mục có khả năng giảm áp lực giao thông.

Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó trưởng phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng (bìa phải) kiểm tra thực tế tại nút giao ẢNH: CTV

Theo lãnh đạo Phòng CSGT, thời gian tới cán bộ, chiến sĩ được bố trí bám sát khu vực để phân luồng, hướng dẫn phương tiện; kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thi công khắc phục những vị trí mặt đường hư hỏng, bổ sung điều kiện bảo đảm an toàn giao thông. Qua làm việc với ban quản lý dự án và nhà thầu, lực lượng CSGT đã chỉ rõ những bất cập, vi phạm, đề nghị tập trung nhân lực, phương tiện, ưu tiên hoàn thiện các hạng mục có khả năng giảm ùn ứ.

Một trong những giải pháp đang được ưu tiên là hoàn thiện các điều kiện để tổ chức lưu thông tạm thời trên một nhánh cầu vượt quốc lộ 14B theo hướng từ phường Cẩm Lệ đi xã Đại Lộc. Cùng với đó, đơn vị thi công đẩy nhanh việc thảm nhựa mặt đường trên đoạn cao tốc qua nút giao nhằm tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông thuận lợi hơn.

Ông Trần Thanh Tân, Chỉ huy trưởng công trình tại nút giao, cho hay đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện điều kiện để tổ chức lưu thông tạm thời trên nhánh cầu vượt quốc lộ 14B. Nhà thầu cũng đẩy nhanh thi công các nhánh rẽ phải từ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi về trung tâm thành phố và từ cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn Hòa Liên - Túy Loan) qua quốc lộ 14B hướng về xã Đại Lộc.

Một trong những giải pháp là hoàn thiện các điều kiện để tổ chức lưu thông tạm thời trên một nhánh cầu vượt quốc lộ 14B

ẢNH: CTV

Khi các hạng mục này được đưa vào khai thác, phương tiện sẽ có thêm hướng lưu thông, góp phần giảm áp lực tại nút giao. Khu vực nhánh rẽ hướng về xã Đại Lộc, đối diện cây xăng 21, cũng đã được giải tỏa mặt bằng, tạo điều kiện triển khai thi công.

Tiếp tục tăng cường CSGT điều tiết

Theo Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường cán bộ, chiến sĩ túc trực điều tiết giao thông, nhất là vào giờ cao điểm, hạn chế tình trạng ùn ứ kéo dài. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, hướng dẫn người dân, lái xe chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế đi qua khu vực ùn ứ khi không cần thiết.

Lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng điều tiết, phân luồng phương tiện tại nút giao quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

ẢNH: CTV

Công trình nút giao được khởi công tháng 12.2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 6.2027. Trong thời gian chờ công trình hoàn thiện, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với ban quản lý dự án và các nhà thầu triển khai giải pháp trước mắt, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thi công và điều tiết giao thông, hạn chế ùn ứ, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tại cửa ngõ phía tây thành phố Đà Nẵng.