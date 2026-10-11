Tài xế lưu ý gì khi qua nút giao cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi và quốc lộ14B?

Sáng 11.10, các phương tiện lưu thông qua nút giao quốc lộ 14B - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và cao tốc La Sơn - Túy Loan (xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng) gặp khó khăn, phải di chuyển chậm do công trình đang thi công, mặt đường hư hỏng và thời tiết có mưa.

Nút giao quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang thi công, khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực gặp khó khăn ẢNH: HUY ĐẠT

Ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 11.10, các phương tiện vẫn lưu thông qua nút giao nhưng tốc độ chậm. Làn đường cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn Hòa Liên - Túy Loan) hướng bắc - nam các phương tiện ùn ứ, di chuyển chậm. Phương tiện nối hàng dài di chuyển chậm chạp hướng về nút giao quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trước đó, tối 10.10, nhiều tài xế phản ánh tình trạng xe di chuyển ì ạch tại khu vực được xem là "nút thắt cổ chai" trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn Hòa Liên - Túy Loan) khi kết nối với quốc lộ 14B để vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, do công trình đang thi công.

Sau khi di chuyển hết cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn Hòa Liên - Túy Loan), các phương tiện bị ùn ứ tại "nút thắt cổ chai" để vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hoặc rẽ về quốc lộ 14B ẢNH: HUY ĐẠT

Công trình nút giao quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang được triển khai, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và hoạt động vận tải ẢNH: HUY ĐẠT

Tài xế Phạm Văn Thành (chạy xe tải tuyến Hà Nội - Nha Trang) cho biết giới tài xế đã nhắn tin nhau cân nhắc khi đi qua nút giao này do tình trạng lưu thông chậm. Tuy nhiên, rạng sáng 11.10, các tài xế đi trước cho biết phương tiện vẫn qua được tuyến, dù phải di chuyển chậm.

"Chúng tôi đi được qua nút giao quốc lộ 14B vào sáng nay nhưng rất chậm. Mất khoảng 30 phút cho đoạn đường hơn 2 km để vào được cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi", anh Thành nói.

Các xe tải nối nhau di chuyển chậm qua nút giao quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ẢNH: HUY ĐẠT

Theo tài xế Thành, tình trạng xe di chuyển chậm, ùn ứ vào giờ cao điểm đã diễn ra vài tháng nay, trong thời gian công trình được triển khai. Mặt đường xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà khiến các phương tiện, nhất là xe tải trọng lớn, phải giảm tốc độ.

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 11.10, đại tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết tình trạng phương tiện di chuyển chậm qua nút giao trong đêm 10.10 xuất phát từ thời tiết mưa lớn và mặt đường đang thi công.

"Không có chuyện kẹt cứng, hay kẹt cục bộ. Dòng xe vẫn di chuyển chậm qua tuyến. Lực lượng CSGT Trạm cửa ô Hòa Nhơn đêm qua đã túc trực để điều tiết phương tiện, giải quyết sự xung đột giao thông ngay nút giao", đại tá Hồng thông tin.

Người dân di chuyển trên tuyến quốc lộ 14B hướng từ trung tâm thành phố Đà Nẵng về xã Hòa Vang bị "mắc kẹt" giữa dòng xe tải hạng nặng ẢNH: HUY ĐẠT

Theo đại tá Hồng, qua camera giám sát và báo cáo của lực lượng làm nhiệm vụ, từ 21 giờ 30 ngày 10.10 đến sáng 11.10, các phương tiện vẫn lưu thông qua khu vực. Phòng CSGT đã báo cáo tình trạng mặt đường hư hỏng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công, đề nghị sớm có biện pháp khắc phục, vừa bảo đảm tiến độ công trình vừa tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông.

Các phương tiện vẫn lưu thông qua nút giao nhưng tốc độ chậm, theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng 11.10

Trước đó, từ cuối tháng 9, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá hiện trạng an toàn giao thông tại nút giao quốc lộ 14B - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, với sự tham gia của đại diện Sở Xây dựng, chủ đầu tư và các đơn vị thi công.

Theo Phòng CSGT, trong quá trình thi công, tình trạng ùn tắc cục bộ từng xảy ra tại nhiều thời điểm. Có lúc, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ùn tắc kéo dài từ Km0 đến Km5; tuyến đường dẫn phía nam hầm Hải Vân ùn tắc từ Km32 đến Km20. Khu vực nút giao Trường Sơn - quốc lộ 14B cũng gặp khó khăn khi phương tiện lưu thông theo cả 4 hướng.

Thời gian qua, lực lượng CSGT túc trực tại nút giao, điều tiết phương tiện và xử lý các tình huống xung đột giao thông tại nút giao ẢNH: CTV

Qua đánh giá thực tế, một số hạng mục nền đường chưa hoàn thiện, mặt đường xuất hiện ổ gà, nhiều vị trí lầy lội do thi công. Cùng với thời tiết mưa, công tác giải phóng mặt bằng và việc tổ chức giao thông ở khu vực xung quanh cũng ảnh hưởng đến khả năng lưu thông.

Tại hội nghị, các đơn vị thống nhất cần đẩy nhanh tiến độ thi công, khắc phục mặt đường hư hỏng, bổ sung các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông và điều chỉnh phương án phân luồng phù hợp. Phòng CSGT đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, chủ động điều tiết phương tiện, kịp thời xử lý những bất cập phát sinh, hạn chế ùn tắc kéo dài trong thời gian nút giao tiếp tục vừa thi công vừa khai thác.

Dự án nút giao quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại xã Bà Nà có tổng vốn đầu tư hơn 537 tỉ đồng, khởi công tháng 12.2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6.2027.

