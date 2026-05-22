Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình làm Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu

Đình Huy
22/05/2026 11:46 GMT+7

Đại tá Bùi Quyết Toán, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Ngày 22.5, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ thông báo và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và chủ trì buổi lễ.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến trao quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc công an tỉnh Lai Châu đối với đại tá Bùi Quyết Toán

ẢNH: KHỔNG HÀ

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm đại tá Bùi Quyết Toán, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu kể từ ngày 22.5.2026.

Trao quyết định bổ nhiệm, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến khẳng định, đại tá Bùi Quyết Toán được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm, trưởng thành từ cơ sở, từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng Công an nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến đề nghị, trên cương vị mới, đại tá Bùi Quyết Toán tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác công an, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu Bùi Quyết Toán hứa cùng tập thể Ban Thường vụ Công an tỉnh Lai Châu lãnh đạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Công an tỉnh Lai Châu chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Lai Châu.

Đại tá Bùi Quyết Toán (51 tuổi, quê xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình) là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có 8 năm lãnh đạo cấp phòng, 8 năm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Nam Định (cũ). Từ ngày 1.7.2025, ông là Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, ngày 21.5, Bộ Công an đã điều động thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc kể từ ngày 22.5.2026.

Bộ Công an điều động 2 thiếu tướng giữ chức vụ mới

Ngày 21.5, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và chỉ đạo.

