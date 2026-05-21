Bộ Công an điều động 2 thiếu tướng giữ chức vụ mới

Đình Huy
21/05/2026 17:19 GMT+7

Ngày 21.5, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và chỉ đạo.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động thiếu tướng Trần Văn Dương, Cục trưởng Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đến nhận công tác tại Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc bộ trưởng.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến (bên trái) trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động thiếu tướng Trần Văn Dương

Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc kể từ ngày 22.5.2026. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư cũng quyết định chỉ định thiếu tướng Giang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thượng tướng Lê Văn Tuyến ghi nhận, biểu dương những cống hiến của thiếu tướng Trần Văn Dương và thiếu tướng Nguyễn Viết Giang.

Với thiếu tướng Trần Văn Dương, trên cương vị là cục trưởng, ông đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; vận dụng hiệu quả kinh nghiệm thực tiễn công tác ở cơ sở để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao...

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động thiếu tướng Nguyễn Viết Giang

Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang là cán bộ được đào tạo bài bản trong lực lượng Công an nhân dân, có học vị tiến sĩ, từng trải qua nhiều cương vị lãnh đạo tại Công an tỉnh Hà Giang (nay là Công an tỉnh Tuyên Quang) và Công an tỉnh Lai Châu.

Trong thời gian giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, thiếu tướng Nguyễn Viết Giang đã cùng tập thể lãnh đạo công an tỉnh tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Cục trưởng Nguyễn Viết Giang khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nghiên cứu, vận dụng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác tại đơn vị...

Cạnh đó, chủ động đổi mới nội dung, hình thức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương; chú trọng xây dựng lực lượng Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

