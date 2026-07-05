Bí ẩn hiện tượng đèn LED nhấp nháy trên camera đã có lời giải

Khi quay video bằng camera trên smartphone hoặc máy ảnh trong một căn phòng rực ánh đèn LED, sau đó xem lại kết quả, người dùng có thể thấy màn hình nhấp nháy liên tục. Đây được gọi là hiệu ứng nhấp nháy, xảy ra do đèn LED bật và tắt nhanh chóng mà mắt người không thể nhận biết giống như camera trên smartphone hay máy ảnh.

Camera có khả năng ghi lại tốc độ khung hình khá nhanh ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Hiệu ứng nhấp nháy là do đâu?

Trước tiên, hiệu ứng nhấp nháy xảy ra khi tốc độ khung hình của máy ảnh không đồng bộ với tần số điện của đèn LED. Hiệu ứng này càng trở nên rõ rệt hơn khi người dùng quay video ở tốc độ cao, chẳng hạn như 120 FPS hoặc 240 FPS (khung hình mỗi giây).

Bóng đèn LED thường hoạt động nhờ vào dòng điện xoay chiều (AC). Tại Việt Nam, điện AC có tần số tiêu chuẩn là 50 Hz, khiến bóng đèn có tần số bật/tắt 100 lần mỗi giây. Mắt người không thể phân biệt được tốc độ này nên có thể cảm nhận ánh sáng liên tục không ngừng, nhưng máy ảnh lại khác.

Các máy ảnh hiện nay cung cấp tốc độ đóng/mở màn trập vật lý nhanh hơn so với xung ánh sáng LED, khiến việc ghi lại các khoảng tối khi đèn LED tắt. Ngay cả camera trên smartphone cũng sử dụng màn trập điện tử cuộn, khiến hiện tượng nhấp nháy cũng có thể xảy ra.

Trải nghiệm Galaxy AI trên Samsung Galaxy S26 Ultra: Khi smartphone chủ động hiểu người dùng

Cách khắc phục hiệu ứng nhấp nháy khi sử dụng camera

Để tránh hiệu ứng nhấp nháy, người dùng có thể thực hiện một số giải pháp, bao gồm điều chỉnh tốc độ khung hình, thay đổi tốc độ màn trập hoặc thay thế bóng đèn LED.

Theo quy tắc 180 độ trong làm phim, nếu đặt FPS ở mức 30, tốc độ màn trập nên là 1/60 giây. Tương tự, nếu FPS là 60, tốc độ màn trập nên là 1/120 giây. Tuy nhiên, hầu hết camera smartphone không cho phép điều chỉnh tốc độ màn trập khi quay video. Để có khả năng điều khiển tốt hơn, người dùng có thể sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba hoặc máy quay chuyên dụng.

Nếu mọi cách đều không hiệu quả, việc thay thế bóng đèn LED có thể là giải pháp cuối cùng. Việc lắp đặt đèn LED dạng không nhấp nháy có thể giúp giải quyết vấn đề mà không cần phải điều chỉnh cài đặt máy ảnh. Tuy nhiên, những bóng đèn này có chi phí đắt hơn so với bóng đèn LED thông thường.